維園內外警佈防 嘉年華商戶不憂有人悼念礙銷情

本報記者昨午2時近天后及近銅鑼灣的兩個入口所見至少共10名穿戰術背心的警員駐守，多輛警車及「戰術巴士」停泊；會場內有4名穿戰術背心警員。場外及場內皆人頭湧湧，至下午5時仍不斷有市民排隊入場。不乏社團及同鄉會組團入場，包括香港惠安同鄉總會、香港泉州市社團聯合總會、香港福建社團聯會等，紅磡居民服務協會都有組團入場，另立法會議員、山東省政協委員林素蔚亦伙友人入場。

市民：若純粹悼念沒大問題

一行逾20人的香港泉州市社團聯合總會組團入場，市民王先生說，知道過去的六四維園有舉辦「蠟燭活動」，被問及會否擔心六四會有人入場悼念，他「相信政府會做到嘢」，強調作為市民最重要是生活穩定。市民張小姐表示，昨花費約500元購買不同特色土產，入場只為感受熱鬧氣氛。被問到知否以往維園會舉辦六四晚會，她說以往未理會六四維園會舉辦什麼活動，認為只是悼念沒有太大問題，「香港都包容，想表達什麼便表達吧」。

售連花清瘟膠囊、以嶺（香港）有限公司港澳特區總監黃先生稱今年人流及銷情與往年相若。被問及會否擔心六四當日銷情，他說去年維園附近每隔百米均有警員駐守，沒人進場「阻礙做生意」，故不擔心，「悼念、紀念什麼都好，這些是人之常情」，強調本港「講法治、講道理」。