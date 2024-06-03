明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

維園內外警佈防 嘉年華商戶不憂有人悼念礙銷情

【明報專訊】一連5日的「第二屆同鄉社團家鄉市集嘉年華」前日（1日）起在維園舉行，展期橫跨六四。本報記者昨午到場觀察，場內外均有多名穿戰術背心的警員駐守，市民入場需安檢。有攤檔負責人稱今年人流及銷情與往年相若，估計昨晚是入場高峰期。被問及會否擔心六四當日銷情，他說去年只有數名市民在銅鑼灣港鐵站附近悼念，無進場「阻礙做生意」，不擔心受影響。有市民認為若純粹悼念問題不大。

本報記者昨午2時近天后及近銅鑼灣的兩個入口所見至少共10名穿戰術背心的警員駐守，多輛警車及「戰術巴士」停泊；會場內有4名穿戰術背心警員。場外及場內皆人頭湧湧，至下午5時仍不斷有市民排隊入場。不乏社團及同鄉會組團入場，包括香港惠安同鄉總會、香港泉州市社團聯合總會、香港福建社團聯會等，紅磡居民服務協會都有組團入場，另立法會議員、山東省政協委員林素蔚亦伙友人入場。

市民：若純粹悼念沒大問題

一行逾20人的香港泉州市社團聯合總會組團入場，市民王先生說，知道過去的六四維園有舉辦「蠟燭活動」，被問及會否擔心六四會有人入場悼念，他「相信政府會做到嘢」，強調作為市民最重要是生活穩定。市民張小姐表示，昨花費約500元購買不同特色土產，入場只為感受熱鬧氣氛。被問到知否以往維園會舉辦六四晚會，她說以往未理會六四維園會舉辦什麼活動，認為只是悼念沒有太大問題，「香港都包容，想表達什麼便表達吧」。

售連花清瘟膠囊、以嶺（香港）有限公司港澳特區總監黃先生稱今年人流及銷情與往年相若。被問及會否擔心六四當日銷情，他說去年維園附近每隔百米均有警員駐守，沒人進場「阻礙做生意」，故不擔心，「悼念、紀念什麼都好，這些是人之常情」，強調本港「講法治、講道理」。

相關字詞﹕同鄉社團 維園燭光晚會 六四 六四35周年

上 / 下一篇新聞

優化徵費 謝展寰稱按幢研究方向之一 環團批開倒車減廢效果微 環境局：現階段沒任何傾向
優化徵費 謝展寰稱按幢研究方向之一 環團批開倒車減廢效果微 環境局：現階段沒任何傾向
綠在區區多開3小時 積分研可換超市券
綠在區區多開3小時 積分研可換超市券
信「律師助追款」廣告再受騙 今年6宗二次詐騙失800萬
信「律師助追款」廣告再受騙 今年6宗二次詐騙失800萬
唐樓分間單位火警 獨居女昏迷不治 涉事單位堆滿雜物 鄰居見冒煙拍門無人應
唐樓分間單位火警 獨居女昏迷不治 涉事單位堆滿雜物 鄰居見冒煙拍門無人應
國安公署批美國等藉初選案抹黑
國安公署批美國等藉初選案抹黑
商場遊蕩 七旬翁涉向小學生露體被捕
商場遊蕩 七旬翁涉向小學生露體被捕
八鄉過渡房「雙魚薈」入伙 月租1785起交通較疏
八鄉過渡房「雙魚薈」入伙 月租1785起交通較疏
為SEN子撲興趣班 母嘆缺資源難獨撐
為SEN子撲興趣班 母嘆缺資源難獨撐
保華積金供款 當局：未見拖欠
保華積金供款 當局：未見拖欠
消費額勝疫前 昂坪新館新活動吸客
消費額勝疫前 昂坪新館新活動吸客
青年倒斃手推車 3男涉「運屍」被捕
青年倒斃手推車 3男涉「運屍」被捕
大元邨單位搗麻將檔 14人被捕
大元邨單位搗麻將檔 14人被捕
有民主派稱警問六四去向 湯家驊：悼念本身不涉煽動 可在家做
有民主派稱警問六四去向 湯家驊：悼念本身不涉煽動 可在家做
海壇街路陷 快線解封巴士復常
海壇街路陷 快線解封巴士復常
AI實時面容翻譯 助網紅拓國際市場
AI實時面容翻譯 助網紅拓國際市場
原經營短片背景廣告 與200多網紅合作
原經營短片背景廣告 與200多網紅合作
灣區熱搜：港人赴穗建培訓學校 為導盲犬做開荒牛
灣區熱搜：港人赴穗建培訓學校 為導盲犬做開荒牛
灣區熱搜：訓練寵物拉布拉多難過體檢 引入海外種犬盼增「畢業生」
灣區熱搜：訓練寵物拉布拉多難過體檢 引入海外種犬盼增「畢業生」
灣區熱搜：訓練外出實戰為主 早段「如湊好奇寶寶」
灣區熱搜：訓練外出實戰為主 早段「如湊好奇寶寶」
【Emily】手機鏡頭矇查查 麥美娟求去濕良方
【Emily】手機鏡頭矇查查 麥美娟求去濕良方
【Emily】前區議員黃文萱開設 警駐守獵人書店外 查出入者身分證
【Emily】前區議員黃文萱開設 警駐守獵人書店外 查出入者身分證
【Emily】劏房兒童畫展 看看小住客的自白
【Emily】劏房兒童畫展 看看小住客的自白
【Emily】水署遏藻類保水質 30萬條魚苗投水塘食食食
【Emily】水署遏藻類保水質 30萬條魚苗投水塘食食食
【Emily】橫濱香港杯龍舟賽 龍舟總會奪標
【Emily】橫濱香港杯龍舟賽 龍舟總會奪標
【Emily】林鄭「快閃」維園市集 捧同鄉場
【Emily】林鄭「快閃」維園市集 捧同鄉場