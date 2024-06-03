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港聞

港聞二

有民主派稱警問六四去向 湯家驊：悼念本身不涉煽動 可在家做

【明報專訊】明日是六四事件35周年，據悉警方國安處近日聯絡部分民主派人士，包括前支聯會成員，詢問明日會否有行動，並提醒別前往「敏感地方」。多名民主派人士稱今年不會公開悼念六四。行會成員、資深大律師湯家驊昨稱，悼念六四本身沒煽動意圖，市民毋須「杯弓蛇影」，舉例可在家悼念。

據悉警提勿去敏感地

今年是《基本法》23條立法通過後首個六四，據了解警方國安處近日陸續聯絡部分民主派人士，詢問6月4日會否有行動，並提醒屆時別前往維園、尖沙嘴鐘樓等「敏感地方」。對於警方有否詢問當日行動，前支聯會副主席蔡耀昌拒回應，說不會公開悼念，認為警方會嚴密佈防，一定面對阻撓，不想引起衝突。蔡去年到港大《國殤之柱》原址悼念遭警員阻止，他相信今年情况亦然，強調最重要是對六四的想法不變，「堅持可以有很多方法」。

陳寶瑩：無行動 憂被捕

社民連主席陳寶瑩稱不能透露有否被警方約談。上周四民主派初選案裁決，陳寶瑩等5名社民連成員欲於法院外請願被捕，她稱六四不會有行動，指現時「動輒得咎」，擔心再被捕。民主派前西貢區議員陳嘉琳日前在社交網稱，有警民關係組人員聯絡她，詢問六四當日會到哪裏跑步，提醒避免觸犯國安法。據《維護國安條例》第88條，任何人不得在沒有合理辯解或合法權限下，披露涉及國安罪行的調查工作。

湯稱會悼念 慎言行

警方上周首度動用《維護國安條例》拘捕前支聯會副主席鄒幸彤等7人，涉嫌在六四前發布煽動內容。對於市民悼念六四會否違法，湯家驊昨接受商台訪問時稱，不認為悼念行為有煽動意圖，但要理解反修例運動後不少大型集會被騎劫，形容政府有如「驚弓之鳥」，對同類活動有保留。

湯家驊認為市民可在家悼念，以示不同意有人藉此煽動憎恨政府，他自己亦會悼念六四，不過會小心言行。

另外，湯家驊上月底率領民主思路交流團到北京，獲港澳辦主任夏寶龍接見。他說會上向中央介紹關於一國兩制的研究數據，包括港人身分認同、國安法對外資影響等。

相關字詞﹕支聯會 家鄉市集嘉年華 維園燭光晚會 六四35周年 六四事件

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