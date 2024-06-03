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港聞二

消費額勝疫前 昂坪新館新活動吸客

【明報專訊】本港旅遊景點訪客恢復情况，自通關後備受社會關注。新上任的昂坪360董事總經理董沛銓表示，昂坪360今年1月至5月19日的日均賓客人數，較去年2月至5月19日升40%，目前仍保持良好增長，已達2018年的95%，形容成績不錯。他稱昂坪市集將舉行不同的季節性活動，為賓客帶來新鮮感，「頭炮」是本月舉辦的「100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360」活動，下半年會推出新常設展館，冀打入學校市場。

菲客倍增 歐美市場復蘇仍有距離

董沛銓4月上任後首次會見傳媒，講述昂坪360最新營運情况。他說，受全景纜車及水晶纜車帶動，今年1至4月纜車門票人均消費按年升27%，較新冠疫情前的2018年升32%；昂坪市集人均消費按年升25%，較2018年微升4%。賓客分佈方面，歐美地區由2018年的22%收窄至最新的15%，他稱歐美地區受制於航班運力影響，距全面復蘇有一定距離，本地賓客比例則維持穩定水平。

至於東南亞地區表現，董沛銓形容「非常亮麗」，對比2018年日均賓客人數，泰國遊客升15%，菲律賓遊客更升107%，令菲律賓在亞洲地區市場佔重要席位，相信與旅客愈趨成熟有關，開始尋找有深度體驗的香港景點遊玩。

票價未擬改 全景纜車增10部

票價方面，董稱會定期審視調整需求，暫未有計劃。他提到，現時周末及假日有109架車廂運行（包括一架工程車），全景纜車佔10部，而全景纜車自推出以來大受歡迎，今年使用人數按年大升160%；全新10部全景纜車將於今年第四季抵港，料12月起逐步投入服務，有望增加門票收益。

昂坪市集方面，本月將舉辦「100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360」活動，是「100%多啦A夢&FRIENDS」巡展一部分，屆時將增設多啦A夢主題纜車、「胖虎世界巡迴演唱會」場景裝置、多啦A夢1:1造型雕塑，以及主題巨型扭蛋機，市民及遊客可換取法寶造型文具及其他精品。

盼打入學校市場 改商戶組合

昂坪360下半年亦會推出新常設展館，將「與佛同行」展館改成以歷史故事為背景的主題展區，在不同展區和劇場融入影片、展覽、互動等元素。董沛銓說希望透過新館打進學校市場，令昂坪360成為新的教育和文化旅遊地標，促進文化旅遊產業。中長期發展方面，他稱昂坪360將革新商戶組合，特別是餐飲業，冀把昂坪市集打造成地道美食集中地，讓海外賓客在此享受香港地道美食。

談到旺季時如何提高排隊賓客體驗，董沛銓稱今年五一黃金周安排表演者沿着排隊的客人表演，同時運用科技改善營運，例如使用預先取籌模式，客人先取籌並得知輪候時間，之後可在附近大型商場逛街飲食，減省排隊時間。他稱該系統一直有在旺季或節日人多時使用。

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