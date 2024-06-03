八鄉過渡房「雙魚薈」入伙 月租1785起交通較疏

過渡房屋提供予兩類人居住，輪候公屋3年或以上，或有迫切住屋需要者，目前兩者比例一般是「八比二」。房屋局表示，當簡約公屋明年首季陸續落成，以及2029/30年度起的第二個5年期公屋供應量提升，過渡房屋住戶比例可逐步調整，或日後取締劣質劏房時，可用於安置有關居民。房屋局副局長戴尚誠向傳媒表示，部分項目的比例會調整為「六比四」或「五比五」。路德會首個由「組裝合成建築法」落成的大型過渡房屋項目「雙魚薈」現已入伙，至今收到過千份申請，預計逾800人受惠。

凌晨未有公共交通

「雙魚薈」位於元朗八鄉粉錦公路160號，由新世界發展以1元租金租予非牟利團體。根據路德會社交平台，正門設有77K巴士站及18號紅色小巴站，指上車後計算，最快約15至20分鐘達上水站、錦上路站或元朗。不過，九巴網站資料顯示，77K巴士在周一至周五每12至30分鐘一班，周日及公眾假期每20至30分鐘一班。車程方面，若以上水站為目的地，77K巴士車程約18分鐘，計及候車和步行時間，或需逾30分鐘。在服務時間方面，77K巴士由6時15分至晚上11時25分在上水開出，18號小巴則沒有通宵班次，即凌晨時段未有公共交通服務。

共535伙 設電爐空調等

「雙魚薈」項目為1至4人家庭共提供535個單位，面積介乎113至244平方呎，所有單位均設有獨立洗手間連浴室、煮食空間等基本設施，並為住戶免費提供電磁爐、電熱水爐、抽氣扇，以及窗口式空調。社區亦提供自助洗衣房、便利店、休憩廣場及社工服務等。

房屋局去年8月推出為期兩年的「過渡性房屋住戶特別津貼試驗計劃」，為「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」下的過渡房屋項目新住戶，提供一筆過特別津貼。首次申請計劃的「雙魚薈」住戶可按住戶人數獲3650至8450元不等的津貼。