唐樓分間單位火警 獨居女昏迷不治 涉事單位堆滿雜物 鄰居見冒煙拍門無人應

現場為花園街179至181號一幢唐樓，昨晨6時許，181號頂樓的分間單位發生火警。消防到場破門入屋，將火救熄，在屋內救出一名45歲姓蔡女子，合力將她抬至地下，由救護車送院，搶救後證實不治。消防處表示，涉事位置是高層一個分間單位，消防員發現女事主時，其身體及手部燒傷，昏迷不醒。消防經初步調查，相信不涉及電線短路及電力安全問題，火警起因仍有待調查。中電人員事後亦到場協助截電。火警中約3名住戶自行疏散至安全位置暫避。

消防料不涉電線短路

記者於火警後登樓採訪，大廈一梯兩伙，各層都設有消防喉轆，大部分樓層公用位置暢通無阻，僅涉事樓層及其通往天台的梯間放置大量雜物及掛滿衣物。涉事單位位於181號唐八樓，間成5個單位，當中起火單位有一房一廳，消防破開的鐵閘仍放在梯間，警方以鐵鏈鎖上木門，並貼出聯絡告示。記者從門隙見到單位內十分凌亂，客廳擠滿雜物，包括至少8個行李箱；天花及牆身見熏黑。據了解，蔡被發現時昏迷倒卧於房間近門口位置。

分間一房一廳 堆8個行李箱

一牆之隔的鄰居張先生表示，該女子在數個月前搬入，獨居上址，出入碰面時會互相打招呼。他憶述自己當時睡醒，在打機，突然聞到一陣煙味，遂尋找起火源頭，見窗口位置有煙冒出，估計隔壁起火，於是叫醒家人，又用傘敲打鄰居門，惟無人回應，「我嗌都嗌唔醒隔籬嗰幾戶」，遂報案求助。消防到場將單位住戶叫醒，並破門入屋救出該女子，當時已昏迷不醒。張表示當時未見火勢，初時只見白煙，之後變黑煙，「好在我打緊機，如果唔係屋企人都出事」。

鄰居睡醒打機 喚醒家人逃生

斜對面的花園街排檔於2011年11月發生四級大火，導致9死34傷，死因庭2013年裁定9名死者死於意外。由於花園街268號排檔內發生電力故障引致起火，火勢迅速蔓延至鄰近排檔及花園街192至194號大廈，濃煙沿前梯湧上，眾死者嘗試由前梯逃生，但走避不及，被火或高溫燒傷，或被濃煙焗死。其後時任政務司長林鄭月娥宣布撥款2.3億元改善排檔及劏房問題。