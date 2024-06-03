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信「律師助追款」廣告再受騙 今年6宗二次詐騙失800萬

【明報專訊】「二次詐騙」案件近年在本港冒起，一名自僱中年漢去年墮入刷單騙案，被騙去約60萬元，其後再誤信facebook專頁廣告中自稱「律師」及「技術員」的騙徒，對方聲稱可透過博彩形式贏回騙款，令他再損失21萬元，合共損失超過80萬元。警方指今年已錄得6宗同類騙案，事主合共損失約800萬元，單宗最大損失額逾600萬元。

以騙案追討等關鍵字落廣告增曝光

警方最新數字顯示，今年首3個月錄得7596宗科技罪案，合共損失16.2億元，個案宗數較去年同期增加3.2%，損失額亦增加7.9億元。今年首3個月大部分類型的網上騙案錄得下降，但網上投資騙案較去年同期上升五成半。

警方表示，「二次詐騙」手法自去年下半年起活躍，騙徒會開設假網站和專頁假冒偵探社、法律團隊及黑客。網絡安全及科技罪案調查科總督察梁以德指出，騙徒於搜尋器以「騙案」、「欺詐」及「騙案追討」等關鍵字投放廣告，將假網站以置頂廣告形式出現，增加曝光率和接觸率。

冒偵探律師 獲信任再誘網上賭博

已墮騙案的事主接觸騙徒後，騙徒會假裝調查、分析騙案及提供「專業意見」，當取得對方信任後，便向其收取服務費或行政費，甚至會訛稱能讓事主掙回損失，誘使他們墮入虛假賭博網站等騙局。

年約50至60歲的陳先生（化名）去年7月墮入刷單騙案，損失超過60萬元。他報案後約一個月，透過facebook留意到「法律團隊」廣告，廣告訛稱可協助追回騙款，於是他與其接觸，並經對方介紹認識一名「技術員」。

該名「技術員」向陳先生推薦虛假澳門賭場網站，聲稱可透過博彩形式贏取失款。陳指最初取得數千元回報，「次次都真是會贏」，加上「苦主群組」不時有人分享成功取款個案，令他信以為真，遂投入更多資金。但他欲提款時，騙徒卻以超過每日提款限額、操作錯誤等藉口要求他提交罰款，他懷疑受騙，於是徵詢友人意見，同年10月報警，惟當時已損失21萬元。

陳先生稱，該「技術員」得悉他報警後，將雙方對話內容刪除，相關網頁隨後亦關閉，他到訪「律師樓」的地址才知悉該公司並不存在。

警察臨牀心理學家馮浩堅表示，事主第一次受騙後蒙受金錢及心理損失，「其實事主明白（第一次損失）是沉沒成本，好難追回，但當有一個人告訴他有機會追回，（他們）就好願意投入更多成本」。

警方稱，過去一年移除超過8000個假冒專頁及網站。警方呼籲市民不要盡信搜尋器置頂的結果（見表），尤其見到為贊助內容時需提高警覺，並留意陌生短訊內容及網頁有否異常，例如網站域名古怪，內容繁簡字夾雜、有錯字等，又提醒市民尋求專業人士協助前應充分了解對方背景和專業資格。

相關字詞﹕提防騙子 騙案 警方 二次詐騙

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