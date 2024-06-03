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綠在區區多開3小時 積分研可換超市券

【明報專訊】垃圾徵費未有定案，政府未來一年會加大回收配套，環境及生態局長謝展寰透露，今年暑假起「綠在區區」每日營運時間會延長3小時，另外會研究回收積分可兌換成超市購物券，最快今年推出。謝展寰估計，各項加強回收措施可在短期內將整體廢物回收率由2022年的32%提升至35%。

謝展寰料廢物回收率增3百分點

謝展寰接受無綫電視節目《講清講楚》訪問時表示，政府目標於今年7、8月，全港「綠在區區」在晚上的營運時間延長3小時，即至晚上10時或11時。他又指政府聽到很多意見，指「綠綠賞」積分兌換禮物的種類不夠多，政府會研究將租用、運作及維修購物機的費用轉移，不需要為增設購物券而額外付費，認為對市民有好處，市民可以按自己需要購買合用物品。

他說，政府現時仍在計算加大回收配套的成本，但認為值得投入，亦相信回收率會提升。翻查資料，本港2022年都市固體廢物回收率為32%，按年增加1個百分點。

謝展寰提到，政府投入不少資源推動回收，當中最重要是先分類，未來可擴大跟大灣區合作，將廢物運往內地循環再造，重申不是焚燒。他舉例稱，從垃圾分類出來的金屬，屬於原料，又認為本港應邁向高科技的處理，令產品增值。

政府未來一年加大回收配套亦包括增加廚餘回收點。謝展寰稱，現時本港已有兩個廚餘廠轉廢為能，暫時毋須再增建，就算回收量太多，將來新建的污水處理廠亦可處理廚餘。

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