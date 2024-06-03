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優化徵費 謝展寰稱按幢研究方向之一 環團批開倒車減廢效果微 環境局：現階段沒任何傾向

【明報專訊】醞釀20多年的垃圾徵費暫緩推行，政府未來一年會擴展回收配套（見另稿），並於前日起分批向全港84萬公屋戶派發指定垃圾袋，每兩個月派40個，分3期派發，為期半年。環境及生態局長謝展寰昨日稱，包括垃圾徵費等污者自付的工具仍有其重要性，有助加快建立回收文化；他又指政府正研究優化徵費，其中一個方向是按量收費、即全幢大廈收集垃圾再攤分費用。有環團批評按量徵費是開倒車，指減廢效果有限。

環境局昨晚在社交媒體專頁發文補充表示，局長近日介紹了不同污者自付方式可供研究考慮，大廈按幢收費只是介紹其中一種外地採用的垃圾收費方式，政府會就如何優化垃圾徵費計劃作進一步調研，現階段沒有任何傾向。

謝展寰昨接受無綫電視節目《講清講楚》訪問時稱，垃圾徵費雖暫緩，但仍會研究如何優化徵費，令市民接受，其中一個方向是按量收費，相信前線清潔工較易配合。他指污者自付這種工具仍有其重要性，如同時用「蘿蔔」（獎勵）和「大棒」（懲罰），相信港人改變回收文化的速度會較快。

謝：很多時太嚴謹，人便會反彈

被問到在按量收費下住宅攤分費用，減廢誘因會否減少時，謝指社會「並非人人百分百乖」，只要有一兩成人隨處棄垃圾，香港每日就有數十萬人這樣做，但若本港能培養回收文化，在大廈內不願減廢的人會被視為不負責任，業委亦會研究減少垃圾支出，「（政策）不是側一邊就最有效，很多時太嚴謹，人便會反彈」。

按量收費模式於政策醞釀時已討論，最終政府選擇按袋徵費，現時再研究按量，謝解釋指政府當初希望有較理想做法，但真正試行時發現很多困難。翻查資料，可持續發展委員會於2013年推出的諮詢文件，已臚列出按袋和按量收費的利弊（見表）。

物業服務公司稱衍生公平問題

物業服務公司協會主席潘建良說，以按量方式徵費會衍生公平問題，產生垃圾量較少的住戶變相補貼垃圾量較多的住戶，看不到為何要轉用按量徵費模式，「如果這個方法較好，為何之前不建議用？」他認為政府應向市民解說。

綠惜地球總幹事劉祉鋒形容按量收費是「開倒車」，「用常識都知道減廢效果有限」，不明白為何重提按量收費，亦對願減廢或本身製造廢物量較少的居民不公。他指政府最初提出按袋徵費，但法例通過後仍有市民誤會政府是為庫房收入而推徵費，若日後按量徵費，減廢效果有限，「更令人感覺政府是為了收錢而不是為了減廢」。劉祉鋒建議在兩幢同類住宅測試按袋及按量方式徵費，讓市民得知減廢成效。

立法會環境事務委員會主席劉國勳說，雖然按量比按袋收費方法簡單，前線員工不會增加太多額外工作，但由於一般會以每幢住宅廢物總量計算，對個別市民培養回收習慣的作用會大打折扣，亦會令人有「搭順風車」心態，難達到以徵費推動減廢目的。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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