灣區熱搜：訓練外出實戰為主 早段「如湊好奇寶寶」

訓練員須考牌 要做導師須再考

李苑甄指出，根據國際導盲犬聯盟（IGDF）認證要求，要成為導盲犬導師須先有訓練員資格，而要成為訓練員則須訓練出最少6隻畢業導盲犬，並在筆試取得最少七成正確的成績，筆試會問狗的傳染病、病學和訓練技術相關問題。而所訓練的6隻導盲犬，首兩隻由導師全程監督指導訓練員，第三四隻改由導師半程監督指導，第五六隻則由訓練員獨立訓練。至於要成為導師，則須配對6組導盲犬與視障者，完成訓練兩者共同生活和通過考試。

李苑甄說，若有足夠的導盲犬訓練，一般四五年內可考獲訓練員及導師資格，「好似考大學學位」。回想起當年受訓歲月，李說日日「身水身汗」，導盲犬不可只在模擬環境受訓，離開模擬環境外出時會緊張，故在室內校舍只能是早期剛開始的訓練，大部分時間均需外出實戰，讓導盲犬適應有陌生人的環境、商場、街市、巴士的氣味。李說，帶導盲犬外出訓練初期，比起訓練更像父母湊「一個好奇的小朋友出街」，「未見過又走去嗅一下，那個得意又行過去望一下」，很難要導盲犬專心聽從指令。她憶述，為讓導盲犬盡快適應新環境的「誘惑」，要經常帶導盲犬外出訓練，在街上、公園、天橋已全身汗濕，但又要繼續穿梭冷氣商場、地鐵訓練，結果「幾乎每個星期都感冒」。

李說，成為導盲犬導師需要耐性及愛心，導盲犬學校不會開辦訓練班，但會邀請有興趣的朋友當志願者，讓他們有機會更了解導盲犬工作，互相都認為合適後，再正式投身導盲犬工作。