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灣區熱搜：訓練寵物拉布拉多難過體檢 引入海外種犬盼增「畢業生」

【明報專訊】廣州對導盲犬接受程度提高，但供不應求，從廣州導盲犬學校畢業的，兩年累計只有3隻。李苑甄指出，導盲犬不論體格還是性格都有很高要求，除不可有遺傳病，性格亦必須穩定、沒攻擊性等，內地以往一直從本地繁殖場選購適合的拉布拉多寵物犬培訓，但淘汰率非常高。2020年學校嘗試打破困局，輸入導盲犬種犬在廣州繁殖，今年將有首批6隻畢業。李苑甄期望日後每年目標最少18隻導盲犬畢業，令更多視障者可盡快申請到導盲犬。

李苑甄說，來廣州後發現內地培圳導盲犬概念與香港不同，香港會定期身體檢查，不適合的會淘汰，但當時廣州的機構卻照樣訓練，因本屬寵物犬，很多狗都有大大小小隱疾。李慨嘆，這對狗也不公平，「導盲犬是我們學校的學生、我們的伙伴、我的孩子。當時有些走路都已一拐一拐的，連路都不適宜多走，怎訓練？」

訓練支出昂貴 淘汰前功盡廢

導盲犬一歲正式受訓前會安排到寄養家庭生活學習與人相處，一歲後便會體檢，通過才可接受約一年專業引路訓練，兩歲前與視障人士配對，如果約28日的共同訓練獲通過，便正式畢業成為導盲犬。

李苑甄憶述，初來廣州時工作機構有約30隻正受訓拉布拉多，全是本地寵物犬，檢查後不出所料20多隻有髖關節或個性等問題，只能淘汰大部分，供人領養。2020年她從廣州本土拉布拉多繁殖場選購約20隻寵物幼犬到學校培訓，可惜大部分在一歲身體檢查時「卡關」，被檢查出有潛在白內障或不同的個性問題被淘汰。李概嘆，訓練一隻導盲犬要23萬至25萬元人民幣，出現這種情况「好像每過一段時間就會前功盡廢。我覺得不是辦法，於是拜託受訓時認識的前輩，嘗試為內地引入海外擁有導盲犬血統的導盲犬。這些犬來自導盲犬家族，幾十年都做導盲犬，基因血統遺傳、性格及體格都比較適合」。

外國存「吃狗肉」印象 需經港輸入

李說，要從海外輸入導盲犬也不易，有些國家因內地仍有地方允許吃狗肉而拒絕，經她多番努力，2021年才首次經香港從其他學校引入一隻導盲犬種犬，前年繁殖了3隻導盲犬幼犬，其後亦有從香港引入導盲犬培訓及繁殖，預計今年學校將有6隻導盲犬畢業。

李苑甄說，廣東目前只有廣州有導盲犬學校，學校成立以來累計已接獲百多名視障者申請，但廣州現役導盲犬也只有7隻，導盲犬在內地一直供不應求。李未來盼藉推動更多內地人認識及接納導盲犬，從而改變他國對內地的守舊印象，願與內地合作輸入更多導盲幼犬，目標每年最少可有18隻導盲犬畢業。

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