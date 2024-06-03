灣區熱搜：港人赴穗建培訓學校 為導盲犬做開荒牛

明報記者 孫澤芳

由4貨櫃箱做起 初期為籌款奔波

李苑甄從小喜愛動物，小狗、小貓 甚至青蛙和蛇也養過。長大後在港開過寵物店，後來申請成為導盲犬寄養家庭，加入香港當時剛起步的導盲犬工作，2017年成為全港首批經國際導盲犬聯盟（IGDF）認證畢業的導盲犬訓練員及導師。隨着香港導盲犬服務漸上軌道，2019年有廣州機構邀請李苑甄北上協助推動導盲犬。從未踏足內地的李苑甄，初時沒想過到內地發展，但前輩鼓勵她闖一闖，「相比去其他發展成熟的導盲犬機構工作，到內地發展對當地導盲犬服務可能有更大幫助」。

抱着這份鼓勵，李苑甄北上廣州，再次為導盲犬服務做「開荒牛」，但在制度處處的內地，資源成為李苑甄初期最大難關。在廣州只是半年，工作機構所在的小島被政府收回作其他發展，李苑甄和同事只好連人帶狗擠進4個貨櫃箱繼續工作。看似安頓下來後，2020年又迎來新冠疫情，團隊近7個月沒糧出，本想着上來專注訓練導盲犬的李苑甄，在廣州首兩個年頭更多是四出奔波為機構尋出路。可幸2020年底有善長願資助穩定資金，於是李苑甄率領團隊成立廣州導盲犬學校，搬到海珠區重新出發。

最大瓶頸內地對導盲犬權益認識不多

資金雖解決，李苑甄卻發現，要在內地發展導盲犬服務，更大瓶頸在內地對導盲犬以至動物權益認識不深。李說，香港與內地一樣，法例只保障視障者可攜帶導盲犬進入公共場所，但不包括健視的訓練員，不過港人對導盲犬都接受和理解，基本上不論視障者或訓練員帶導盲犬外出都暢通無阻，內地則不一樣。李記得，2019年時莫說訓練，即使是視障者帶導盲犬乘公共交通工具也會被拒載，「當時甚至有司機會說，我管你什麼法，車弄髒了誰給我洗車錢？」

李苑甄最記得2019年曾發生過視障女生帶導盲犬搭巴士，不但車長及乘客不願載，更有人圍起來辱罵，「我從未聽過這麼多粗口，也罵得很難聽，『人都沒有地方坐了，還帶隻死人嘢上車？』」 和香港一樣，有乘客質疑導盲犬會否咬人，李苑甄笑言若在香港，她會回答「我咬人的機會絕對比導盲犬高」。但在內地，她明白當地人愛護動物、尊重生命的文化較薄弱，故更多是動之以情耐心解釋，「我跟乘客說，你以為帶導盲犬是她的興趣嗎？她帶導盲犬只希望可靠自己生活工作。如果她是你女兒，你會不會希望她被人這樣對待？」乘客聽後沉默，其中一個有份罵的阿姨更被打動，臨下車前對李苑甄微微一笑，拍了拍她肩膀，令她十分感動，「即使只有一個人，也是多了一份理解和支持」。

邀巴士公司接觸導盲犬 牽線助「上車」

有了這次經驗，李苑甄更希望能「直接說服權力核心」，藉一次廣州一汽巴士安排公司團隊到學校認識導盲犬的活動讓巴士公司更理解牠們，為業界帶來改變。她記得，當日廣州一汽一眾領導及車長體驗模擬車廂環境，嘗試不經意輕踢導盲犬的腳，用手摸摸導盲犬的身體和尾巴，讓他們親自感受導盲犬會有何反應。「導盲犬當然不為所動，當時他們非常驚訝，更打動了領導願意開放旗下9號線巴士供導盲犬上車訓練，即使是健視的訓練員也可隨時上車。」今年4月學校再次與廣州一汽合作，在國際導盲犬日（每年4月最後一個周三，今年是4月24日）舉辦導盲犬公眾教育活動，推出兩輛導盲犬形象專車，大力宣傳導盲犬服務，一汽更宣布所有路線都開放予導盲犬訓練，並在2100多輛公交車上配置「導盲犬乘車」語音提示廣播。

京設培訓基地 李苑甄：指導示範作用

李苑甄笑言，當初本為自己設了「5年大限」，只要廣州導盲犬服務步上正軌便功成身退，沒想過單是「上巴士」已用了5年，下一步希望可有更多公共交通工具支持。她並未滿意這張成績表，不過廣州以至全國的導盲犬服務今年起可能會有新轉機。資料顯示，北京去年底成立導盲犬培訓基地，落戶北京農學院，農學院更開設導盲犬碩士專班，培育更多專業人才。李苑甄認為，首都北京成立導盲犬服務將有指導示範作用，導盲犬有望得到更多政策支援，而她早前亦獲北京邀請，出任培訓基地及農學院導盲犬課程的導師。

那廣州的導盲犬怎麼辦？李苑甄斬釘截鐵表明不會放棄廣州，未來或會京廣兩邊走，因對狗狗來說，導師也是「一日為師，終身為師」，「一日我的導盲犬仍在社會上服務，我都有責任跟進、保障牠們安全。我想，如果要我放下導盲犬服務工作，必須是最後一隻導盲犬退休離開為止」。