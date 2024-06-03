原經營短片背景廣告 與200多網紅合作

該公司已經向個別的網紅經紀公司透露，將會利用人工智能面容翻譯技術來推出新服務。後者反應正面，因為現時部分網紅只靠字幕，實難以打開多個國家的市場。另外，該公司還未推出服務，4月份已在第四屆「海聚英才」全球創新創業大賽深圳分賽區中獲得二等獎。

林柏傑指出，網紅使用該公司的人工智能面容翻譯服務之前，只需提供最少30秒有聲音和有臉孔的短片即可，程式就可以學習到網紅的聲線和口形等。不過，近年不時有人使用深偽技術來製作網上短片，用於惡作劇和行騙。他亦同意，人工智能面容翻譯也會受牽連。所以，該公司在授權方面，將會十分小心。暫時計劃，使用這服務的網紅，每人事前都要錄製一段至少30秒的短片，朗讀一份法律聲明。至於電影和電視劇方面的應用，亦一定要取得持有版權的影視公司的同意。