涉虛銀開戶助洗錢 拘67人包括19外傭 52騙案損失7300萬元

外傭借戶口趨升

將辦工作坊介紹法例

警方東九龍總區科技及財富罪案組總督察鄔凱寧稱，發現非本地人及外傭被招攬及借出傀儡戶口有上升趨勢，東九龍總區於5月27日展開代號「烈空」打擊洗黑錢行動，以涉嫌以欺騙手段取得財產及洗黑錢罪拘捕35男32女（20至74歲），另檢獲20部手機及5張提款卡等證物。所有被捕人已獲准保釋候查。據悉僱主對外傭借出戶口並不知情，警方將為外傭舉行工作坊，介紹相關法例。

文員兼職受騙 代公司借巨款

東九龍總區網絡情報及中央統籌組主管高級督察陳詠研稱，是次涉及最大的一宗騙案涉款190萬元，任職文員的28歲男事主經社交平台廣告找到兼職，任務是向不同財務公司借錢，再將錢轉予公司，即可掙取兩萬元月薪，而該虛假公司聲稱會為事主還款。事主依指示將借貸款項轉帳至虛擬銀行戶口，最終欠下巨債。

應警方邀請出席記者會的天星銀行金融犯罪合規主管張文豪說，虛擬銀行會利用科技及人工智能審查客戶，亦會以生物識別技術核實客戶身分，如發現可疑申請及交易，會內部調查及通知警方，若市民有懷疑，應通知銀行或致電警方18222防騙易熱線。警方重申，不論租出、借出或賣出戶口以用作清洗黑錢，同屬犯法，最高可判監14年及罰款500萬。