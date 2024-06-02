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強制舉報虐兒草案 議員關注5類專業准「自稱」身分執業

【明報專訊】立法會法案委員會昨逐項審議《強制舉報虐待兒童條例草案》附表，多名議員關注「指明專業人員」中有5類專業人士的界定模糊，質疑為何能容許其「自稱以」聽力學家、臨牀心理學家、營養師、教育心理學家或言語治療師的身分執業，擔憂出現漏洞。勞福局副局長何啟明表示，會再討論如何更好釐清受規管者。

選委界江玉歡問到，在條例草案附表列出的25類專業人士中，為何有5類能以「自稱」身分執業，質疑「專業人員是可以自稱的嗎？」她說，例如營養師、言語治療師等均有學會，當局會否考慮使用相關學會的名冊，若沒有認證，則不應該涵蓋該類人。

新民黨黎棟國關注法例行文下「自稱」須受規管，是否代表不自稱就無法律責任？他舉例，內地營養師會自稱「公共營養師」而非「營養師」，擔憂只要更改專業名稱就可以逃避規管，造成檢控漏洞，建議應刪除「自稱以」的描述。

醫療衛生界林哲玄亦建議，可在草案加上「或大致相同的服務」，以擴闊規管範圍及避免日後上到法庭，雙方律師需再花時間辯論，「之後再拿今天立法原意出來爭論」。

醫衛局：5類專業屬自願註冊

註冊人數三至九成

醫務衛生局首席助理秘書長李統殷稱，上述5類專業屬自願註冊，均有認可團體及名冊，但註冊人數只佔專業人數的三至九成不等，故希望以「自稱」來規管所有提供相關服務者，當局日後亦會按社會情况，通過修改附屬法例更新所規管的專業人士類別。何啟明亦表示，會再商討如何更好釐清受規管者。

新民黨陳家珮則關注補習教師未被列入指明專業人員，教育局首席助理秘書長何慕琪回應稱，學生不一定需要補習，現時附表已將學校人員納入規管，相信已經足夠。

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