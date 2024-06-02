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港聞

港聞二

華豐法團換屆 集資大廈營運

【明報專訊】華豐大廈4月發生奪命大火，大廈昨召開特別業主大會，通過撤換原有法團成員，並選出11名「華豐新團隊」成員為新任委員。新任法團主席盧日明表示，首要工作是解除所有屋宇署命令，得知法團戶口現時只剩餘8萬元，雖議決通過業主共同為大廈集資80萬，惟難以評估資金可用多久，未來會提出加管理費以為住戶提供合理的服務。

法團戶口餘8萬元 僅夠半月開支

會議約2時許開始，會前各業主獲發投票表格、議程資料及法團委員參選人名單，名單上有20人，包括已辭去法團主席的葉小紅，最後會上通過撤換原有法團成員，並選出曾任主席的盧日明等11名「華豐新團隊」成員為新任委員，葉小紅落選後稱參選不是想再擔任主席，只想作為委員了解大廈情况。

業主昨亦議決揀選升降機及執行屋宇署命令的工程承辦商，並通過以約184萬元揀選臺日電梯更換大廈兩部電梯，但否決揀選承辦商執行屋宇署命令的動議，並贊成重新招標。

盧日明質疑上任法團未經顧問招標，質疑火災後無勘測，惟因升降機工程趕急，故認為可以通過，但屋宇署要求的工程應與顧問商討，完成勘測後，「應該點做就點做」，又認為報價「（金額）都唔啱嘅」，遂呼籲業主贊成重新招標。

盧引述收管理費的職員稱，現時法團支票戶口僅餘約8萬，不足一個月需16萬至17萬開支，呼籲業主集資，否則「大家無𨋢搭，無人倒垃圾」，其後通過集資80萬，每戶支付約3000元。被問款項可用多久，他稱「很難說」，因消防罰款已25萬，覺得業主集資時較「手鬆」，希望該筆資金可「頂住檔先」。

區議員籲勿欠交管理費

「好快會去小額錢債審裁處」

新任法團委員呼籲欠款的業主補交管理費，否則會採取法律程序，盧稱大廈一個月管理費收入應有約12萬，但最近一個月只收到約7萬。在場的油尖旺區議員楊鎮華稱，未來法團聘請管理公司後，如欠交管理費或無集資，「好快會去小額錢債審裁處」，相信往後收管理費的效率會提高。會議上亦有消防處人員解釋消防安全指示命令須知及大廈消防狀况，市建局人員亦到場講解樓宇更新大行動、升降機及消防資助計劃的細節。

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