維園嘉年華人流多攤檔樂觀 旅巴載人到場 領免費禮品排長龍

今屆入場費5元，由28個省級同鄉社團協辦，較去年多了內蒙古和新疆兩個省份，共逾220個展銷攤位，110多萬件家鄉特產，總值逾3700萬港元，場內外皆有身穿戰術背心的警察佈防，入場需安檢。首次參展的「創意沙棘肉蓯蓉」負責人莫小姐說透過新疆省政府得知今次活動，稱港人消費能力較高、保健意識強，但認為人流不如工展會多，目標銷售額10萬元，憂人流不增難達目標。她說不清楚維園過往6月份舉辦哪些活動，「我們只管經營、銷售，對香港其他事情不是特別了解」。

攤檔免租兼獲資助

香港雲浮社團聯合總會會長陳禮安說，今年人流較去年有所增加，得知未來幾天有旅遊團到市集打卡，料銷售額可增約15%，又稱攤檔免租，政府亦有提供資助。第二年參加市集的河南「好想你」食品店店員曹女士稱，今年準備了20萬元的貨品，較去年增加一倍。她亦提及，攤檔免租金，同鄉會社團亦協助提供設施、招募義工等。「毛家食品」負責人彭女士說，去年銷情非常好，今年準備了價值80萬元的貨物，較去年增加一倍，有信心全部售出。

入場市民稱祖國強大共產黨好

家住維園附近的陳先生和太太昨到市集掃貨，買餸車已滿一半，惟他稱未花一分錢，「來這種活動，都不花錢的」，稱各攤檔免費派零食等，稱讚「祖國強大了，共產黨好」。市民李太和朋友一行10人昨飲茶後結伴到維園參觀市集，被問到是否知道過去維園會舉辦六四晚會時，李太友人說最討厭政治，只知道六四是「有人搞顏色革命」。

家住深圳福田的辜小姐稱從本港電台節目了解到有今次活動，形容活動「特別」，昨午特地由深圳乘坐地鐵到維園，花了數百元購買了滋補肝腎產品。她說知道以往維園會舉辦「點蠟燭」活動，自己對六四事件有印象，但對於如今維園不再舉辦燭光晚會「沒太大感覺」。