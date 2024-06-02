推算用水佔一成碳排放 港大倡簡化水費鼓勵節約

環境局：繼續推廣節水

環境及生態局回覆稱，用水涉及碳排放的數據已納入溫室氣體排放清單。與用水相關的溫室氣體排放主要源自其生產及處理過程的電力消耗，局方每年已根據政府間氣候變化專門委員會公布的指南編製溫室氣體排放清單，當中已包括香港整體源自發電的溫室氣體排放。政府亦已將適應氣候變化納入水資源管理政策，以確保香港供水穩定及支持可持續發展，並繼續宣傳和推廣節約用水，從而減少因用水耗電而產生的溫室氣體排放。

用水碳排放佔比10年升七成

港大水資源技術與政策研究中心於今4月推出新網頁，中心稱2021/22年度水務署使用電力處理食水而產生的溫室氣體為每立方米0.435公斤。以該年度全港耗用10.55億立方米食水推算，即使用電力處理食水而產生的總溫室氣體排放量約等於45.9萬公噸，相等於1827次來回香港與東京航班的碳排放量。另外，2021/22年度家居用水產生的溫室氣體排放量為345.6萬公噸，佔全港溫室氣體排放量約一成，較10年前（2011/12年）約6%上升近七成。

翻查政府去年11月公布的最新溫室氣體排放清單，2022年全港排放3350萬公噸溫室氣體。根據清單，本港溫室氣體排放源包括能源（發電、運輸、其他燃料）、廢棄物、工業、農業及土地利用四大類，當中發電、運輸及廢棄物分別佔整體排放量62.7%、19.2%及7.7%，加起來已佔整體約九成碳排放，港府亦有為該幾種主要排放源制訂減排措施。

（城市保育）