政府盼慳水近年人均用量反升 水署：未料疫下習慣變

港大研究：淋浴佔耗水近半

香港大學水資源技術與政策研究中心自行研發「智能讀表系統」，採夾鉗式設計，可實時以無線方式蒐集水表用水數據。研究團隊於2023年3月至明年2月，蒐集400個不同住屋類型和人數的家庭用水數據，當中200戶安裝智能讀表系統，餘下200個是對照家庭，分析各種用水裝置用水量及佔整體比例。研究至今一年多，結果顯示家居用水之中，以淋浴耗水最多，佔整體近一半。

該中心行政總監李煜紹表示，研究是希望了解港人用水量及目的，探討能否改變家居用水上升趨勢。他說，在沒有數據下容易「自我感覺良好」，「以為自己好慳水，事實是淋浴用了很多水」，要對症下藥，首要找出原因。中心認為蒐集相關數據有助政府制訂節水措施。

盼2030降至121.5立方 前年145

政府以2016年為節水的基準年，該年本港人均淡水用量135立方米，而香港節水目標是最早2030年每年人均淡水用量降至121.5立方米。

水務署表示，署方積極推行節約用水措施及宣傳下，本港整體食水用量在2020年前一直保持10億立方米水平，但近年實踐2030年節水目標遇上一些挑戰，例如疫情期間市民用水習慣改變，令家居用水量上升；疫情後復常，非住宅用水量亦從低位回升。

推針對措施助高用量戶慳水

該署指出，儘管現時住宅人均用水量已比最高峰時稍回落，署方已加強節約用水宣傳，例如今年2月推出新一輪慳水運動「不缺水的未來由你開始」。此外，由於高用水量用戶在整體用水量中佔較高比重，水務署將與港大水資源中心合作，特別就高用水量用戶推出針對措施，利用智能水表及人工智能，分析用水模式，以協助他們簡易地慳水。

明報記者 馬耀森

（城市保育）