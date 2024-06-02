近30年未加價 成本回收率連年跌 水署：須及時調整水費改善經營

明報記者 馬耀森 鄭律銘

倘調整 循序漸進收回成本

時任水務署長邱國鼎今年1月接受傳媒訪問稱正檢討水費，冀盡快一兩個月內有結果。本報2月下旬向水務署查詢，該署稱水費檢討還需一兩個月完成，當中會考慮「用者自付」及「收回服務成本」原則、社會經濟情况、用戶負擔能力、水務營運財政狀况等因素，最後亦提及推動節約用水等的相關政策目標。

考慮因素新增「持份者意見」

本報日前再向水務署查詢水費檢討進展，該署的回覆未再提及節約用水，但新增持份者的意見作為考慮調整收費因素。該署稱水費檢討是複雜議題，要審慎處理，重申檢討水費時政府公用事業政策是以「用者自付」原則及收回成本作為基礎，也考慮市民負擔能力、社會經濟狀况及水務經營帳目狀况。

該署稱，香港自1995年2月起至今已近30年沒調整水費。水務經營帳目自1998/99年度起已錄虧損，但同時客戶數目大增（由當年220萬增至今天的320萬），而水務設施也需擴建以滿足客戶需求而導致成本上升，故最新水務經營帳目成本回收率已跌至79%。

發言人稱，水務署致力控制成本，2021/22及2022/23年度的淡水生產成本均維持在約每立方米10元。翻查水務署年報，該兩年度淡水生產成本分別為12.7及11.4元，遠超4.16元的收費水平。

晤各行業代表 未設期限

該署今年4月組成外展隊，走訪不同行業及團體，聆聽他們對加水費意見，同時建議慳水貼士助他們降低水費。水務署已與數個餐飲業團體及洗衣業商會的代表會面，會繼續與其他的行業代表包括食品加工業、美容業、酒店業、建造業等團體會面，希望在決定調整收費前多聽取行業意見，暫未有為聽取行業意見方面設立期限。發言人又稱，修訂水費水平的建議必須呈交立法會經立法程序通過，聽取立法會議員的意見。

有獲諮詢業界代表稱，與水務署會面時對方無透露加幅，亦未提及時間表。民建聯新界北立法會議員劉國勳向本報表示，隨着物價及人工等上升，水務經營帳目成本回收率連年下跌，最新降到八成以下，認為水務署為收回成本而要調整價格可理解，但最近經濟環境未必理想，商界亦面對不少壓力，期望署方聽取業界及市民意見後才決定。水務署暫時未與民建聯就水費接觸。

議員倡考慮改收費結構

劉又表示，住宅用戶食水水費定期收取，首12立方米免費，而在近30年未加水費期間，香港家庭結構亦有轉變，以往4人家庭為主，現時則較多小型家庭，用水量不多，未必需交水費，要收回成本亦可從收費結構考慮。

港大水資源技術與政策研究中心行政總監李煜紹稱，本港多年未加水費，現時水費與生產成本已嚴重脫節，即使加價相信幅度有限，未必可令用水量顯著下降。李認為除透過調整水費，亦可透過數據分析，讓市民得知不同用途實際耗水量，提高節水意識（見另稿）。

學者：水費與成本嚴重脫節

該中心引述水務署數據顯示，水務署自1979年推出水費分級制度時，第三級收費（現為每立方米6.45元）的目標是大致收回每單位的總生產成本，但近年食水生產成本不斷攀升，水務署2021/22年度生產總成本包括購水及食水處理成本、供水設施維修費用，以及固定資產平均淨值的目標回報等，為每立方米17.7元，遠超第三級收費6.45元的水平（住宅用水收費分4級，第一級首12立方米免費，其餘按級遞增，第二至四級分別是4.16元、6.45元、9.05元）。

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