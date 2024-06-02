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港聞二

百日咳個案增 學者料將爆發

【明報專訊】衛生防護中心上月24日去信全港私家醫生，提醒近日全球百日咳個案增加。港大兒童及青少年科學系臨牀教授葉柏強昨在商台節目《政經星期六》表示，百日咳約每3至5年一個周期出現傳播及感染，預計本港疫後復常將爆發新一輪感染。他說大部分重症個案為1歲以下，呼籲家長為幼兒接種疫苗或加強劑，而孕婦在懷孕35周前接種為佳，抗體可經胎盤輸往胎兒，令嬰兒在出生早期受保護。

料新冠令百日咳疫苗覆蓋降

葉稱，歐洲及鄰近地區如菲律賓和內地等近日爆發百日咳，本地個案亦增加，相信是新冠疫情令百日咳疫苗覆蓋率下降，外國多數重症病人均沒接種疫苗。他說，百日咳初期病徵與上呼吸道病毒感染相似，而百日咳分3個階段，倘步入次階段「陣發期」，會有嚴重咳嗽、呼吸困難、嘔吐，甚至臉色轉黑等情况，應盡快求醫以避免死亡風險；針對百日咳的抗生素於病發早期最為有效。

本港過去一周整體流感活躍程度回落，惟入院率仍高於基線水平。葉稱，冬季流感高峰期普遍於4月緩和，但今年至6月仍未有回落迹象，預計7至8月H1甲型流感將回落，但踏入夏季流感高峰後，H3流感病毒或重臨，惟屆時天氣較熱，估計病毒傳播力及殺傷力較冬季高峰時低。他說噴鼻式疫苗與傳統針劑疫苗效果同樣顯著，呼籲家長盡快帶兒童接種疫苗。

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