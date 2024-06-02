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謝展寰：倘再推垃圾徵費 要符民情易執行

【明報專訊】原定8月1日實行的垃圾收費暫緩實施，環境及生態局長謝展寰昨稱，見到社會對收費反彈明顯很大，若要再落實計劃需符合兩項條件，包括民情上確保市民可接受，同時要讓市民和前線清潔工容易執行。

稱過去數月減廢認知大升

謝展寰昨在商台節目《政經星期六》稱，推動垃圾收費的數個月來看到正面現象，廚餘回收量大增，大眾對減廢回收的認知和行動亦大升，「做了20多年宣傳教育，都做不到這種關注程度」，認為屬機遇，政府將擴展回收配套。公共屋邨廚餘回收桶未來一年將倍增，願意簽署約章的私人屋苑亦可獲回收桶。針對三無大廈，政府會在100個垃圾站設廚餘回收點，同時考慮在街市設置。至於一般回收物，目前約200個回收點將增至800個，同時延長「綠在區區」回收點開放時間，亦會密切觀察市民對減廢回收的接受程度及意見，以評估日後做法。教育方面，當局會在學校推廣回收，提供資料教導學生在家中將廢物分類，再帶回學校回收，目前約300間中小學參加計劃。

被問到垃圾收費計劃3年來花費1.77億元公帑推行，謝稱宣傳教育不易為，「要入屋已經難，要入腦入心更加困難」。他說香港經歷很多事，無論疫情、經濟復蘇速度不太快，都影響社會氣氛，故當提出以收費方式減廢，社會反彈明顯很大。他稱作為負責任政府，在先行先試見到民意很清晰，故決定暫緩。

謝說，香港發展綠色科技遇到土地限制，但同時具方便融資集資，以及作為窗口把最新環保產品及技術「走出去」等優勢，若大灣區城市合作推動綠色產業，對大家都有好處，政府曾就此與內地接觸。

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