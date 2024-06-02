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大橋測磚造假案 營運總監罪成 裁明知而欺瞞政府 同案實驗室總監罪脫

【明報專訊】港珠澳大橋石屎磚壓力測試結果於2017年被揭造假，外判商嘉科工程顧問有限公司兩名時任總監，涉向土木工程拓展署隱瞞測試以金屬等物料代替原本混凝土，詐騙政府近200萬元，遭廉署起訴。兩人否認串謀欺詐等罪，經審訊後昨在區域法院（移師至西九龍法院）裁決。法官嚴舜儀稱，嘉科時任營運總監明知測試有缺失，裁定他欺詐罪成；時任部門總監因為不知情，裁定他罪名不成立。

兩人時任嘉科 罪成者還押

被告梁永強（66歲）及Leslie Harry Swann（71歲）均是工程師，案發時梁為嘉科營運總監兼董事，負責公司在港工程；Swann為嘉科部門總監，負責涉案小蠔灣實驗室項目。兩人同被控一項串謀欺詐罪，以及一項屬交替的欺詐罪。梁罪成後申請保釋遭拒，須還押至6月7日求情及判刑。散庭後，梁和家屬擁抱，交低領呔及手表等。

判辭指出，土拓署自2012年就港珠澳大橋設立小蠔灣實驗室，測試大橋建築物料樣本以確保質素。嘉科獲外判顧問合約，於同年至2017年營運實驗室。合約列明嘉科提供混凝土抗壓測試及負上全責，如有缺失須匯報署方。

2016年7月，土拓署一名調派小蠔灣實驗室的人員發現測試報告有問題，懷疑實驗室職員在報告修改測試時間，嘉科應要求展開內部調查。其間，兩名被告被指發現職員在規格測試偽造結果，即用強力混凝土磚及金屬校準柱代替原本的混凝土，蓄意隱瞞土拓署，導致署方採納測試結果。

審訊時，梁供稱自己和嘉科知悉事件，但公司索取法律意見後相信他毋須向署方披露；他稱這決定或是愚蠢，但非不誠實。梁又提及，Swann只得部分權限閱覽調查資料。Swann則供稱當時忙於海洋公園項目，每天收到過百封電郵，無暇細閱；雖然他是項目總監，但不知道偽造測試。

官信實驗室總監不知情

法官嚴舜儀裁決稱，梁同意測試有錯誤、疏忽和缺失，屬詐騙行為，然而嘉科所取法律意見不會改變測試本身，唯一合理推論是梁明知而拒絕向土拓署交代，屬不誠實表現。嚴官考慮到梁知道嘉科高層決定隱瞞署方是不誠實，而他有責任披露，故此他有意欺騙，令署方誤以為測試的唯一問題是時間造假，使署方支付1,971,514.96元予嘉科，裁定他欺詐罪成。嚴官接納Swann不知事件，裁定他罪名不成立。

翻查報道，當年嘉科履行小蠔灣實驗室物料測試服務合約時，表現被評為「不能接受」，遭土拓署停標一年。涉案19名實驗室職員已被裁定串謀詐騙或使用虛假文書罪成，判囚8個月至兩年不等。

【案件編號：DCCC 1065/21】

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