呂智恆養母：曾悔撐兒參政 冀共度「最後生日」

同服務教會 3年共處反增

初選案首次提堂後，法官批准呂智恆保釋，律政司即時覆核，Elsa跑到法院地下跪地嚎啕——3年前的畫面，Elsa仍歷歷在目，時日過去情緒早已平復。原為社工的呂智恆被起訴後沒再在機構工作，母子倆一同在教會服務、探望無家者等，Elsa說這3年共處時間反比以往多，閒時二人踩單車、遠足，一家人一起吃飯，爭取享受平常家庭生活。

子少時艱苦 信獄後愛心不改

母子討論日後獄中生活，呂智恆會自嘲兒時艱苦，苦笑道早已預備。「驚住第日凍，因為無暖氣，他說『我細個已經瞓過街，我已經體驗過，好彩我有這個經驗』」、「坐監不能食鍾意的食物，他說『我細個都無嘢食㗎啦，我成日都捱餓』。」被問到兒子入獄的影響，Elsa頓了頓，說分別其實不大，「遲啲無人幫我拎（探訪）物資，我買餸佢可以幫手拎，到時就無壯丁幫手拎」，但特別提到呂下月生日，最希望仍能在監獄外過，「他成日都話最後一個生日」。

回想當年鼓勵兒子參加初選，Elsa心裏不無愧疚感。「我鼓勵他，說你這麼多政見，分析能力這麼好，社會有很多問題，如果你幫手便好，不如你試下（參選）…… 我有反思、後悔，我是否做錯了呢？」及至呂智恆向她說，本身都有心參政，並非她鼓勵便參選，Elsa才略感釋懷。

Elsa自呂智恆12歲起照顧他，談及呂快將入獄時她心情平靜，但說起呂的兒時往事，不禁潸然淚下，道出他曾被親戚虐待體罰、嚴寒下只能穿夏季校服……廿年前冒着朋友和家人反對，Elsa收養這個別人口中的「暴風少年」、「頂心杉」，受過最多傷。長大後再度受苦入獄，Elsa說呂的遭遇殘酷，但深信兒子經歷牢獄後性格為人也不會變，「我相信他仍然是他，一個有愛心、幽默、分析力強的人」。

留港幫基層 「莫以事小而不為」

Elsa曾居於美國，呂智恆見她辛勞，勸說不如離港生活休息，但她打算服務基層到「七老八十」。Elsa深信即使目前社會氛圍難再倡議政策，也能推動微小改變，「我們去修補社會的窿窿，都是可以出到力，莫以事小而不為，如果大家都做一定有改變」。

（初選案）