李芝融：事隔3年 告或不告盼解答

明報記者 鄭啟智

對於被控的47人，民主派初選案已經審結，但對於同案曾被捕而沒被起訴的8人，檢控與否至今懸而未決。其中一人、嚴重弱智人士家長協會前主席李芝融期望當局可以交代會否起訴他們，「一個正常世界，所有事情應該有始有終」。他又寄語大眾別活在陰影，不必覺得對他們有虧欠。「希望大家找回自己的存在意義、價值和肯定，找到自己值得做的事，而不是覺得對社會或某些人虧欠了什麼。」

時針撥回2021年2月，初選案被捕者提早向警方報到，47人遭起訴，有8人獲准保釋。李芝融說，被捕之初預計9個月案件就會完結，豈料最終拖延逾3年。他自言對案件其實「不是太着緊」，惟年逾七旬的母親至今還十分緊張，勸他別再繼續從事政策倡議、拋頭露面，「她有一個陰影，就是你會被盯上」。

案件成為無了期的等待，李早已習慣、心情平淡，但仍然期盼當局就起訴與否給予答案，一旦被控，也早有最壞的心理預備。「一個正常世界，所有事情應該有始有終。如果無止境地無結局，就不知道所謂完結到底是否存在。」

近期赴座談 重遇官員沒芥蒂

患有嚴重智障的女兒彥汶去世後，李芝融的生活長年與基層工作近乎畫上等號，他形容已大致重回軌道，近期主力跟進照顧者議題，蒐集資料、分析政策、也會家訪。他憶述被捕後，因為擔心牽連工作的民間團體，遂選擇辭職，其後一整年只敢以義務性質幫忙。直至漸漸習慣有案在身，碰巧有工作機會，於是重投職場。近期出席座談會，曾在諮詢場合碰見相熟政府官員，李說雙方都沒芥蒂。「見到他們的時候，大家仍很友善打招呼，關心近况，我們講的事他們都有認真聽。」

最大挫折：基層怕後果不發聲

保釋在外，定期到警署報到，生活固然難以完全如常。李芝融說現在沒法離港，過去不時就照顧者等議題到海外交流，如今不能參與，也未能探望海外的舊戰友。

回望過去3年，李說情緒起伏非因案件，最大挫折之一是服務基層時，他們因為社會氣氛不敢發聲，害怕有後果。他認為恐懼並非一時三刻能一掃而空，「需要找方法消除他們的恐懼，令他們夠膽向社會或政府表達需要」。

冀大眾勿灰心 做值得做的事

談起被捕後遭遇，他提起一次就診時，對方認出他是初選案被捕者，堅持不用付款，他說不必如此，遂將款項捐出。李芝融寄語大眾別對他們和社會愧疚，社會氣氛低迷仍要尋覓生活意義，做值得做的事。對他來說，那就是繼續投身基層服務，思考如何傳承手上工作，仍堅信默默耕耘總有成果。他表示，「過去已經無辦法改變，但未來在我們手上，希望大家不要對未來灰心…… 知道這3年大家可能有些負面情緒，覺得自己幫不到社會，但只要大家找到存在的意義，已經對社會有幫助。」

（初選案）