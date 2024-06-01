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港聞

港聞二

判辭論泛民 民主黨轉軚反財案 公民黨無字政綱屬抗議

【明報專訊】民主黨在2020年「35+」初選派出7張名單，事隔3年多，林卓廷和黃碧雲被判串謀顛覆國家政權罪成，胡志偉和尹兆堅已認罪，涂謹申和鄺俊宇未被起訴。法官在判辭接納民主黨曾對否決財政預算案有保留，但裁定該黨及後轉變立場，改為支持運用否決權。判決會否影響其他民主黨人，仍是未知之數。

初選案控告的47人牽涉民主黨、公民黨和民協等。法官在判辭着墨分析各政黨如何加入串謀，例如民主黨代表曾在初選協調會議關注否決財案，不過戴耀廷繼續努力推動主張，並將否決財案納入協議文件條款。法官遂肯定，在所有協調會議完結，運用否決權已是絕大部分參選人的共識，而民主黨已轉變立場，改為支持「無差別」否決財案。

法官提到，民主黨派出數人競逐初選，組織者不可能向林卓廷和黃碧雲隱瞞「35+」計劃之目的。法官認為，黃曾在論壇承諾所有民主黨成員會「用盡」憲制權力，包括否決財案爭取「五大訴求」，是其真實想法。

針對公民黨，法官指戴耀廷和區諾軒早期接觸該黨商討初選，該黨態度並不堅定，惟公民黨2020年3月開記招，表明若特首不回應「五大訴求」，將否決一切財案和議案，反映立場完全改變。鄭達鴻曾供稱，該黨在國安法生效後，改用「以言入罪 無字政綱」為政綱口號，因為國安法之下「有啲嘢可能唔講得」。法官裁決稱，一個理性的人會解讀口號為對國安法的抗議，更改政綱只是為了減低「DQ」（取消參選資格）風險，裁定鄭罪成。

民協施德來則自辯稱，民協向來重視民生，擁護國家主權和「一國兩制」。惟法官裁定，施多次提倡否決財案，其言行已偏離民協過去的價值觀，包括維護「一國兩制」原則，裁定施罪名成立。

【案件編號：HCCC 69/22】

（初選案）

相關字詞﹕民協 公民黨 民主黨 串謀顛覆國家政權罪 民主派初選案 港區國安法

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