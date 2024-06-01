美擬限制官員簽證 港府：抹黑裁決 回應47人案 外交公署：初選無法律基礎

美國國務院發言人米勒在聲明表示，案中被告僅僅因和平參與《基本法》保障下的政治活動而被判入獄，美方深表關切，敦促中央政府及港府維護香港司法獨立，停止利用模糊的國安法律遏制和平的異議者。翻查資料，美國國務卿布林肯3月底亦曾表示將對多名本港官員施加簽證限制。

紐：國安法令異見靜音

五眼聯盟及歐盟亦在裁決後發聲明，新西蘭副總理兼外長彼得斯（Winston Peters）昨在社交平台X發文，批評判決展示國安法如何令「異見聲靜音」（silence dissent）及限制政治參與，敦促港府尊重港人的權利和自由。澳州、加拿大亦關注案件，認為國安法損害本港人權，呼籲港府尊重人權。

特區政府發言人昨晚出稿稱，法庭清楚表明本案發生串謀顛覆國家政權的行為。發言人說，危害國安與爭取民主和人權「完全扯不上任何關係」，美國政府提出的「簽證限制」全屬卑劣政治操作，明目張膽地干涉中國內政和香港事務，特區嗤之以鼻，會繼續維護國家安全。

陳國基：罪成者非「說說口號」

陳國基在另一場面表示，初選案中絕大部分被告被定罪，認為他們並非「說說口號、喊喊自由」，被告目的是破壞香港，搞亂香港憲制，希望導致政府癱瘓，冀以本港為基地「遏制我們國家發展」。

外交部駐港公署昨日發表3點回應，稱憲制下初選無法律基礎，批評被告「通過非法初選操縱」選舉及以癱瘓政府為目標，破壞選舉公平性、背離民主精神，亦危害國安；法院審判程序公開合法；個別國家有嚴苛的國安法卻批評本港，雙重標準，要求他們停止干預香港事務及中國內政。

另外，港大法律學系憲法學講座教授陳弘毅昨在港台《自由風自由PHONE》解釋判辭，稱案件爭論點之一在於何謂「非法手段」，他認為法官考慮立法原意及人大立法時的說明，認為應廣義理解該詞，案中被告曾主張當選立法會議員後，無差別否決財案，並以此作工具迫使政府接受政治訴求，違反基本法第73條規定的職責，濫用議員權力，故法庭認為構成國安法第22條的「非法手段」。

被問到國安法無具體定義「顛覆國家政權」，判辭引用立法目的詮釋，做法是否普通法下常見，陳弘毅表示，普通法地區與內地理解立法目的或有不同，終審法院曾指應用國安法時，沿用本港的法律解釋方法，毋須應用內地法例用語，但詮釋國安法立法目的時曾引用人大就法例的說明，本案亦有引用相關說明，認為法庭接納相關做法，加上國安法最終解釋權在全國人大常委會，因此或會重視其看法。

明報記者

（初選案）