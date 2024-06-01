明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

美擬限制官員簽證 港府：抹黑裁決 回應47人案 外交公署：初選無法律基礎

【明報專訊】「35+」初選案前日裁決，計及認罪，共45人串謀顛覆國家政權罪成。美國國務院當地時間周五（5月31日）宣布因應案件，擬對負責執行國安法的內地及香港官員實施新的簽證限制；新聞稿未有列出官員名單。港府及外交部駐港公署晚上發聲明表達強烈不滿，港府批評美國做法「全屬卑劣政治操作」，「妄圖恫嚇」官員，抹黑裁決。政務司長陳國基於另一場合稱，裁決反映國安風險真實存在，政府會全力打擊「反中亂港」行為。

美國國務院發言人米勒在聲明表示，案中被告僅僅因和平參與《基本法》保障下的政治活動而被判入獄，美方深表關切，敦促中央政府及港府維護香港司法獨立，停止利用模糊的國安法律遏制和平的異議者。翻查資料，美國國務卿布林肯3月底亦曾表示將對多名本港官員施加簽證限制。

紐：國安法令異見靜音

五眼聯盟及歐盟亦在裁決後發聲明，新西蘭副總理兼外長彼得斯（Winston Peters）昨在社交平台X發文，批評判決展示國安法如何令「異見聲靜音」（silence dissent）及限制政治參與，敦促港府尊重港人的權利和自由。澳州、加拿大亦關注案件，認為國安法損害本港人權，呼籲港府尊重人權。

特區政府發言人昨晚出稿稱，法庭清楚表明本案發生串謀顛覆國家政權的行為。發言人說，危害國安與爭取民主和人權「完全扯不上任何關係」，美國政府提出的「簽證限制」全屬卑劣政治操作，明目張膽地干涉中國內政和香港事務，特區嗤之以鼻，會繼續維護國家安全。

陳國基：罪成者非「說說口號」

陳國基在另一場面表示，初選案中絕大部分被告被定罪，認為他們並非「說說口號、喊喊自由」，被告目的是破壞香港，搞亂香港憲制，希望導致政府癱瘓，冀以本港為基地「遏制我們國家發展」。

外交部駐港公署昨日發表3點回應，稱憲制下初選無法律基礎，批評被告「通過非法初選操縱」選舉及以癱瘓政府為目標，破壞選舉公平性、背離民主精神，亦危害國安；法院審判程序公開合法；個別國家有嚴苛的國安法卻批評本港，雙重標準，要求他們停止干預香港事務及中國內政。

另外，港大法律學系憲法學講座教授陳弘毅昨在港台《自由風自由PHONE》解釋判辭，稱案件爭論點之一在於何謂「非法手段」，他認為法官考慮立法原意及人大立法時的說明，認為應廣義理解該詞，案中被告曾主張當選立法會議員後，無差別否決財案，並以此作工具迫使政府接受政治訴求，違反基本法第73條規定的職責，濫用議員權力，故法庭認為構成國安法第22條的「非法手段」。

被問到國安法無具體定義「顛覆國家政權」，判辭引用立法目的詮釋，做法是否普通法下常見，陳弘毅表示，普通法地區與內地理解立法目的或有不同，終審法院曾指應用國安法時，沿用本港的法律解釋方法，毋須應用內地法例用語，但詮釋國安法立法目的時曾引用人大就法例的說明，本案亦有引用相關說明，認為法庭接納相關做法，加上國安法最終解釋權在全國人大常委會，因此或會重視其看法。

明報記者

（初選案）

相關字詞﹕陳國基 港區國安法 民主派初選案

上 / 下一篇新聞

申居屋准賣證 須呈近半年帳單 新一期居屋近萬伙售罄 公屋聯會：白表反應不如昔
申居屋准賣證 須呈近半年帳單 新一期居屋近萬伙售罄 公屋聯會：白表反應不如昔
公屋申報昨屆滿 截至上周收43%
公屋申報昨屆滿 截至上周收43%
涉無牌用對講機 5游泳教練遭查
涉無牌用對講機 5游泳教練遭查
涉扮睇樓爆竊 4男被捕
涉扮睇樓爆竊 4男被捕
判辭論泛民 民主黨轉軚反財案 公民黨無字政綱屬抗議
判辭論泛民 民主黨轉軚反財案 公民黨無字政綱屬抗議
李芝融：事隔3年 告或不告盼解答
李芝融：事隔3年 告或不告盼解答
呂智恆養母：曾悔撐兒參政 冀共度「最後生日」
呂智恆養母：曾悔撐兒參政 冀共度「最後生日」
縫針停心跳事故 父指女臉遭強按枕中 已報警 醫局：據紀錄病人俯卧頭向右
縫針停心跳事故 父指女臉遭強按枕中 已報警 醫局：據紀錄病人俯卧頭向右
5月掛3號波 8年首次
5月掛3號波 8年首次
賽中猝死籃球教練回防突倒地 校方讚受愛戴
賽中猝死籃球教練回防突倒地 校方讚受愛戴
屠龍案證人稱無收起訴書 官押後周一審
屠龍案證人稱無收起訴書 官押後周一審
推「回收大行動」 「綠綠賞」兩月派6倍積分
推「回收大行動」 「綠綠賞」兩月派6倍積分
「小彤群抽會」案7人之一 女子訂閱羅冠聰平台 警指資助分裂國家
「小彤群抽會」案7人之一 女子訂閱羅冠聰平台 警指資助分裂國家
「加強與華關係」 土耳其軍艦睽違9年訪港
「加強與華關係」 土耳其軍艦睽違9年訪港
密閉工作守則刊憲 11·30生效
密閉工作守則刊憲 11·30生效
職位懸空7年 紀律部隊出身首人 謝振中任新聞統籌專員
職位懸空7年 紀律部隊出身首人 謝振中任新聞統籌專員
拘48人涉駕電動載具 包括外賣員中學生
拘48人涉駕電動載具 包括外賣員中學生
店舖盜竊虐兒吸毒 無業孕婦共囚5月
店舖盜竊虐兒吸毒 無業孕婦共囚5月
中英街走私凍肉分發 接貨4司機被捕
中英街走私凍肉分發 接貨4司機被捕
3方艙地交還 隔離設施移走重組 洪水橋地擬建多層產業大樓 重置棕地作業
3方艙地交還 隔離設施移走重組 洪水橋地擬建多層產業大樓 重置棕地作業
觀塘掃黃拘9內地妓女 淫窟劏房17業主同被捕
觀塘掃黃拘9內地妓女 淫窟劏房17業主同被捕
長刀架頸劫的士司機 欠債男囚3年半
長刀架頸劫的士司機 欠債男囚3年半
疑路有油漬 跑車打轉撞壆起火
疑路有油漬 跑車打轉撞壆起火
衛署客貨車撞傷老婦
衛署客貨車撞傷老婦
九市速遞：利港青工作 灣區身分認證擬統一
九市速遞：利港青工作 灣區身分認證擬統一
九市速遞：3倍續航力 固體氫能無人機中山首飛
九市速遞：3倍續航力 固體氫能無人機中山首飛
九市速遞：空客直升機中國總部 9月落户橫琴
九市速遞：空客直升機中國總部 9月落户橫琴
九市速遞：穗賽馬養殖基地動工 目標年育300匹
九市速遞：穗賽馬養殖基地動工 目標年育300匹
九市速遞：灣區車展深圳開鑼 浮水車飛行車亮相
九市速遞：灣區車展深圳開鑼 浮水車飛行車亮相
九市速遞：1.5萬港澳生讀粵院校 暨大最多
九市速遞：1.5萬港澳生讀粵院校 暨大最多
灣區手記：種生基 ／文：尚東美
灣區手記：種生基 ／文：尚東美
【Emily】參選記協主席 提名人撤提名 透視報主編李敏妮止步
【Emily】參選記協主席 提名人撤提名 透視報主編李敏妮止步
【Emily】M記遇上走塑後…… 橙汁sizes走s
【Emily】M記遇上走塑後…… 橙汁sizes走s
【Emily】職訓局工程師會表揚 中電兩女將 獲頒傑出獎
【Emily】職訓局工程師會表揚 中電兩女將 獲頒傑出獎
【Emily】信報老總郭艷明退休
【Emily】信報老總郭艷明退休