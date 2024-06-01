3方艙地交還 隔離設施移走重組 洪水橋地擬建多層產業大樓 重置棕地作業

人工島地交機管局

粉嶺地還新世界建私宅

政府表示，佔地約3公頃的洪水橋近雞伯嶺路的用地會按照北部都會區的產業用地發展，興建多層現代產業大樓，並為部分受發展影響的棕地作業提供重置空間，該用地屬2024/25年度政府賣地表的工業用地，當局稍後會另行公布推售用地的具體時間。

至於佔地約2公頃的港珠澳大橋香港口岸人工島用地則交予機管局，作為支援香港國際機場及亞洲國際博覽館營運的後勤用地。另外，佔地約2公頃的粉嶺馬適路用地由新世界發展（0017）借出，政府指將歸還予相關業權人建私人住宅，配合粉嶺北新發展區的發展時間表。

政府又表示，為貫徹善用社區隔離設施的原則，並借鑑河套區南端社區隔離設施於今年初「挪開重用」的成功經驗，政府將轉移設施至其他合適地方，主要涉政府工程工地辦公室、員工休息室、物料儲存室等。當局亦稱，會陸續為其他社區隔離及治療設施作出後續安排，分階段釋出用地或原址改其他用途，並按部就班、適時有序公布和實行有關工作。

9社區隔離設施3個已改用途

全港有9個社區隔離設施，當中3個已改裝重用：元朗潭尾的去年開始用作建造業外勞宿舍；青衣的已成為青年發展及國民教育基地，今年4月起用作提供場地設施予青年制服團體舉辦升旗等活動；新田的則改成舉辦建造業培訓課程和工藝測試。另外，河套區南端社區隔離設施已於今年3月完成轉移到政府工務工程的工地重組再用，土拓署正在釋出的用地做平整工程，以便港深創新及科技園第一期第一批次5座大樓的建造工程盡快啟動。

發展局今年4月回覆立法會議員提問時指出，6個處於「備用狀態」的社區隔離設施，每月實際開支合共約為375萬元，包括清潔、電費、維護費用等，當中竹篙灣支出最多達170萬元，其次為落馬洲河套區佔140萬元，洪水橋約12萬元，開支最少的港珠澳大橋香港口岸人工島和粉嶺分別6.5萬元。