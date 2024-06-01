明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

3方艙地交還 隔離設施移走重組 洪水橋地擬建多層產業大樓 重置棕地作業

【明報專訊】政府新冠疫情期間在多區興建9個俗稱「方艙醫院」的社區隔離設施，如今部分一直閒置。政府昨公布，釋出3處社區隔離設施用地，包括洪水橋、港珠澳大橋人工島及粉嶺馬適路的用地，有關社區隔離設施將有序轉移至其他合適地方重組再用，預計今年第三季內完成。

人工島地交機管局

粉嶺地還新世界建私宅

政府表示，佔地約3公頃的洪水橋近雞伯嶺路的用地會按照北部都會區的產業用地發展，興建多層現代產業大樓，並為部分受發展影響的棕地作業提供重置空間，該用地屬2024/25年度政府賣地表的工業用地，當局稍後會另行公布推售用地的具體時間。

至於佔地約2公頃的港珠澳大橋香港口岸人工島用地則交予機管局，作為支援香港國際機場及亞洲國際博覽館營運的後勤用地。另外，佔地約2公頃的粉嶺馬適路用地由新世界發展（0017）借出，政府指將歸還予相關業權人建私人住宅，配合粉嶺北新發展區的發展時間表。

政府又表示，為貫徹善用社區隔離設施的原則，並借鑑河套區南端社區隔離設施於今年初「挪開重用」的成功經驗，政府將轉移設施至其他合適地方，主要涉政府工程工地辦公室、員工休息室、物料儲存室等。當局亦稱，會陸續為其他社區隔離及治療設施作出後續安排，分階段釋出用地或原址改其他用途，並按部就班、適時有序公布和實行有關工作。

9社區隔離設施3個已改用途

全港有9個社區隔離設施，當中3個已改裝重用：元朗潭尾的去年開始用作建造業外勞宿舍；青衣的已成為青年發展及國民教育基地，今年4月起用作提供場地設施予青年制服團體舉辦升旗等活動；新田的則改成舉辦建造業培訓課程和工藝測試。另外，河套區南端社區隔離設施已於今年3月完成轉移到政府工務工程的工地重組再用，土拓署正在釋出的用地做平整工程，以便港深創新及科技園第一期第一批次5座大樓的建造工程盡快啟動。

發展局今年4月回覆立法會議員提問時指出，6個處於「備用狀態」的社區隔離設施，每月實際開支合共約為375萬元，包括清潔、電費、維護費用等，當中竹篙灣支出最多達170萬元，其次為落馬洲河套區佔140萬元，洪水橋約12萬元，開支最少的港珠澳大橋香港口岸人工島和粉嶺分別6.5萬元。

上 / 下一篇新聞

申居屋准賣證 須呈近半年帳單 新一期居屋近萬伙售罄 公屋聯會：白表反應不如昔
申居屋准賣證 須呈近半年帳單 新一期居屋近萬伙售罄 公屋聯會：白表反應不如昔
公屋申報昨屆滿 截至上周收43%
公屋申報昨屆滿 截至上周收43%
涉無牌用對講機 5游泳教練遭查
涉無牌用對講機 5游泳教練遭查
涉扮睇樓爆竊 4男被捕
涉扮睇樓爆竊 4男被捕
美擬限制官員簽證 港府：抹黑裁決 回應47人案 外交公署：初選無法律基礎
美擬限制官員簽證 港府：抹黑裁決 回應47人案 外交公署：初選無法律基礎
判辭論泛民 民主黨轉軚反財案 公民黨無字政綱屬抗議
判辭論泛民 民主黨轉軚反財案 公民黨無字政綱屬抗議
李芝融：事隔3年 告或不告盼解答
李芝融：事隔3年 告或不告盼解答
呂智恆養母：曾悔撐兒參政 冀共度「最後生日」
呂智恆養母：曾悔撐兒參政 冀共度「最後生日」
縫針停心跳事故 父指女臉遭強按枕中 已報警 醫局：據紀錄病人俯卧頭向右
縫針停心跳事故 父指女臉遭強按枕中 已報警 醫局：據紀錄病人俯卧頭向右
5月掛3號波 8年首次
5月掛3號波 8年首次
賽中猝死籃球教練回防突倒地 校方讚受愛戴
賽中猝死籃球教練回防突倒地 校方讚受愛戴
屠龍案證人稱無收起訴書 官押後周一審
屠龍案證人稱無收起訴書 官押後周一審
推「回收大行動」 「綠綠賞」兩月派6倍積分
推「回收大行動」 「綠綠賞」兩月派6倍積分
「小彤群抽會」案7人之一 女子訂閱羅冠聰平台 警指資助分裂國家
「小彤群抽會」案7人之一 女子訂閱羅冠聰平台 警指資助分裂國家
「加強與華關係」 土耳其軍艦睽違9年訪港
「加強與華關係」 土耳其軍艦睽違9年訪港
密閉工作守則刊憲 11·30生效
密閉工作守則刊憲 11·30生效
職位懸空7年 紀律部隊出身首人 謝振中任新聞統籌專員
職位懸空7年 紀律部隊出身首人 謝振中任新聞統籌專員
拘48人涉駕電動載具 包括外賣員中學生
拘48人涉駕電動載具 包括外賣員中學生
店舖盜竊虐兒吸毒 無業孕婦共囚5月
店舖盜竊虐兒吸毒 無業孕婦共囚5月
中英街走私凍肉分發 接貨4司機被捕
中英街走私凍肉分發 接貨4司機被捕
觀塘掃黃拘9內地妓女 淫窟劏房17業主同被捕
觀塘掃黃拘9內地妓女 淫窟劏房17業主同被捕
長刀架頸劫的士司機 欠債男囚3年半
長刀架頸劫的士司機 欠債男囚3年半
疑路有油漬 跑車打轉撞壆起火
疑路有油漬 跑車打轉撞壆起火
衛署客貨車撞傷老婦
衛署客貨車撞傷老婦
九市速遞：利港青工作 灣區身分認證擬統一
九市速遞：利港青工作 灣區身分認證擬統一
九市速遞：3倍續航力 固體氫能無人機中山首飛
九市速遞：3倍續航力 固體氫能無人機中山首飛
九市速遞：空客直升機中國總部 9月落户橫琴
九市速遞：空客直升機中國總部 9月落户橫琴
九市速遞：穗賽馬養殖基地動工 目標年育300匹
九市速遞：穗賽馬養殖基地動工 目標年育300匹
九市速遞：灣區車展深圳開鑼 浮水車飛行車亮相
九市速遞：灣區車展深圳開鑼 浮水車飛行車亮相
九市速遞：1.5萬港澳生讀粵院校 暨大最多
九市速遞：1.5萬港澳生讀粵院校 暨大最多
灣區手記：種生基 ／文：尚東美
灣區手記：種生基 ／文：尚東美
【Emily】參選記協主席 提名人撤提名 透視報主編李敏妮止步
【Emily】參選記協主席 提名人撤提名 透視報主編李敏妮止步
【Emily】M記遇上走塑後…… 橙汁sizes走s
【Emily】M記遇上走塑後…… 橙汁sizes走s
【Emily】職訓局工程師會表揚 中電兩女將 獲頒傑出獎
【Emily】職訓局工程師會表揚 中電兩女將 獲頒傑出獎
【Emily】信報老總郭艷明退休
【Emily】信報老總郭艷明退休