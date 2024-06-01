「加強與華關係」 土耳其軍艦睽違9年訪港

崔建春卓永興登艦出席酒會

土耳其駐港總領事艾烏勤（Kerim Sercan Evcin）說，希望今次訪港可以展示香港是國際樞紐（global magnet），展示香港活力。因家中急事臨時未能訪港的土耳其駐華大使穆薩（Ismail Musa），由艾烏勤讀出講稿，盛讚香港和土耳其同是東西文化交匯之處，相信一國兩制下香港會更強、更有韌性。

根據公開資料，過去半年馬來西亞、越南、泰國等東盟國家的海軍軍艦均曾訪港。

今次訪港的基納利亞達號是土耳其第四部國產護衛艦，以土耳其王子島其中一個島嶼命名，於2019年9月起服役。該艦今年4月起訪問亞洲20多個國家和地區，在中國則只會停靠香港，訪港後將轉往韓國，以日本為終站，紀念土、日兩國建交100年。

因天氣提早走 軍官曾遊尖沙嘴山頂

軍艦內部不少部分不能拍攝，在軍官帶領下，傳媒可穿過停泊直升機及休息室，並經樓梯攀上指揮室，在3號風球下大致感覺穩定。有軍官說留港期間曾到尖沙嘴、太平山等地觀光，也有軍官購買電子產品。

艾烏勤說，希望今次訪港可加強土耳其與中國的雙邊關係，又提到土耳其早前經歷地震後香港伸出援手，都加強兩地友誼，目前災區已開始建屋。被問及作為北約成員國、國際環境與9年前有否不同，艾烏勤說對土國而言並無不同，「我們仍是和平支持者」。

穆薩在預先準備的講稿表示，中國是土耳其在亞洲策略中首要朋友及伙伴，土耳其重視香港，例如香港是中國內地和世界的橋樑，相信香港在推動土中關係上會繼續擔任不可替代的角色。