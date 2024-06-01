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港聞二

「加強與華關係」 土耳其軍艦睽違9年訪港

【明報專訊】香港疫後多了外國軍艦訪港，北約成員國土耳其的國產護衛艦Kinaliada（暫譯基納利亞達號）昨起訪港，是事隔9年再有土耳其軍艦訪港。由於熱帶氣旋「馬力斯」接近本港，停靠啟德郵輪碼頭的基納利亞達號將提早於今日離港。中國外交部駐港公署特派員崔建春及副政務司長卓永興登上甲板出席酒會，崔在儀式後留下，一嘗軍官炮製的土耳其菜。

崔建春卓永興登艦出席酒會

土耳其駐港總領事艾烏勤（Kerim Sercan Evcin）說，希望今次訪港可以展示香港是國際樞紐（global magnet），展示香港活力。因家中急事臨時未能訪港的土耳其駐華大使穆薩（Ismail Musa），由艾烏勤讀出講稿，盛讚香港和土耳其同是東西文化交匯之處，相信一國兩制下香港會更強、更有韌性。

根據公開資料，過去半年馬來西亞、越南、泰國等東盟國家的海軍軍艦均曾訪港。

今次訪港的基納利亞達號是土耳其第四部國產護衛艦，以土耳其王子島其中一個島嶼命名，於2019年9月起服役。該艦今年4月起訪問亞洲20多個國家和地區，在中國則只會停靠香港，訪港後將轉往韓國，以日本為終站，紀念土、日兩國建交100年。

因天氣提早走 軍官曾遊尖沙嘴山頂

軍艦內部不少部分不能拍攝，在軍官帶領下，傳媒可穿過停泊直升機及休息室，並經樓梯攀上指揮室，在3號風球下大致感覺穩定。有軍官說留港期間曾到尖沙嘴、太平山等地觀光，也有軍官購買電子產品。

艾烏勤說，希望今次訪港可加強土耳其與中國的雙邊關係，又提到土耳其早前經歷地震後香港伸出援手，都加強兩地友誼，目前災區已開始建屋。被問及作為北約成員國、國際環境與9年前有否不同，艾烏勤說對土國而言並無不同，「我們仍是和平支持者」。

穆薩在預先準備的講稿表示，中國是土耳其在亞洲策略中首要朋友及伙伴，土耳其重視香港，例如香港是中國內地和世界的橋樑，相信香港在推動土中關係上會繼續擔任不可替代的角色。

相關字詞﹕崔建春 土耳其

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