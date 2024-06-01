「小彤群抽會」案7人之一 女子訂閱羅冠聰平台 警指資助分裂國家

涉款14萬 獲准保釋

國安處早前首次引用針對《基本法》第23條立法的《維護國家安全條例》，拘捕還押中的前支聯會副主席鄒幸彤等7人，指他們涉嫌上月起於fb專頁「小彤群抽會」，利用「某個將至的敏感日子」持續發布具煽動意圖帖文。警方昨指，一名被捕女子另涉於網上訂閱平台以金錢資助羅冠聰及其他人士，資助金額約為14萬元。據了解，該女子為周三被捕的潘幼翠，是另一被捕人、前支聯會常委關振邦的妻子。

警方表示，被捕人中一名女子繼續還押大欖女懲教所，其餘五女一男已獲准保釋，重申「煽動意圖的相關罪行」屬嚴重罪行，最高可被判處監禁7年。

翻查資料，警方國安處去年12月拘捕4人，指各人瀏覽並透過網上訂閱眾籌平台，資助被通緝的立法會前議員許智峯和羅冠聰從事危害國安活動。4人涉違國安法的「資助他人實施分裂國家罪」，涉款介乎1萬至12萬元。

根據法例，該罪行「情節嚴重」者判囚「5年以上、10年以下」刑期，「情節較輕」者判刑5年以下。

警方提醒市民，任何人不論以任何形式，包括透過網上平台，煽動、協助、教唆、以金錢或者其他財物資助他人實施危害國家安全罪行，即屬犯罪，警方會繼續對相關犯罪行為嚴正執法，呼籲社會大眾勿以身試法。