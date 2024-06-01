明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

「小彤群抽會」案7人之一 女子訂閱羅冠聰平台 警指資助分裂國家

【明報專訊】facebook專頁「小彤群抽會」涉發布具煽動意圖帖文、違反《維護國家安全條例》一案，7人先後被捕。警務處國家安全處調查後，昨指其中一名被捕女子亦涉嫌違反《香港國安法》第21條「以金錢或其他財物資助他人分裂國家」罪，調查顯示女子於網上訂閱平台，以金錢資助被懸紅通緝違反國安法的前香港眾志創黨主席羅冠聰及其他人士，涉款約14萬元。

涉款14萬 獲准保釋

國安處早前首次引用針對《基本法》第23條立法的《維護國家安全條例》，拘捕還押中的前支聯會副主席鄒幸彤等7人，指他們涉嫌上月起於fb專頁「小彤群抽會」，利用「某個將至的敏感日子」持續發布具煽動意圖帖文。警方昨指，一名被捕女子另涉於網上訂閱平台以金錢資助羅冠聰及其他人士，資助金額約為14萬元。據了解，該女子為周三被捕的潘幼翠，是另一被捕人、前支聯會常委關振邦的妻子。

警方表示，被捕人中一名女子繼續還押大欖女懲教所，其餘五女一男已獲准保釋，重申「煽動意圖的相關罪行」屬嚴重罪行，最高可被判處監禁7年。

翻查資料，警方國安處去年12月拘捕4人，指各人瀏覽並透過網上訂閱眾籌平台，資助被通緝的立法會前議員許智峯和羅冠聰從事危害國安活動。4人涉違國安法的「資助他人實施分裂國家罪」，涉款介乎1萬至12萬元。

根據法例，該罪行「情節嚴重」者判囚「5年以上、10年以下」刑期，「情節較輕」者判刑5年以下。

警方提醒市民，任何人不論以任何形式，包括透過網上平台，煽動、協助、教唆、以金錢或者其他財物資助他人實施危害國家安全罪行，即屬犯罪，警方會繼續對相關犯罪行為嚴正執法，呼籲社會大眾勿以身試法。

上 / 下一篇新聞

申居屋准賣證 須呈近半年帳單 新一期居屋近萬伙售罄 公屋聯會：白表反應不如昔
申居屋准賣證 須呈近半年帳單 新一期居屋近萬伙售罄 公屋聯會：白表反應不如昔
公屋申報昨屆滿 截至上周收43%
公屋申報昨屆滿 截至上周收43%
涉無牌用對講機 5游泳教練遭查
涉無牌用對講機 5游泳教練遭查
涉扮睇樓爆竊 4男被捕
涉扮睇樓爆竊 4男被捕
美擬限制官員簽證 港府：抹黑裁決 回應47人案 外交公署：初選無法律基礎
美擬限制官員簽證 港府：抹黑裁決 回應47人案 外交公署：初選無法律基礎
判辭論泛民 民主黨轉軚反財案 公民黨無字政綱屬抗議
判辭論泛民 民主黨轉軚反財案 公民黨無字政綱屬抗議
李芝融：事隔3年 告或不告盼解答
李芝融：事隔3年 告或不告盼解答
呂智恆養母：曾悔撐兒參政 冀共度「最後生日」
呂智恆養母：曾悔撐兒參政 冀共度「最後生日」
縫針停心跳事故 父指女臉遭強按枕中 已報警 醫局：據紀錄病人俯卧頭向右
縫針停心跳事故 父指女臉遭強按枕中 已報警 醫局：據紀錄病人俯卧頭向右
5月掛3號波 8年首次
5月掛3號波 8年首次
賽中猝死籃球教練回防突倒地 校方讚受愛戴
賽中猝死籃球教練回防突倒地 校方讚受愛戴
屠龍案證人稱無收起訴書 官押後周一審
屠龍案證人稱無收起訴書 官押後周一審
推「回收大行動」 「綠綠賞」兩月派6倍積分
推「回收大行動」 「綠綠賞」兩月派6倍積分
「加強與華關係」 土耳其軍艦睽違9年訪港
「加強與華關係」 土耳其軍艦睽違9年訪港
密閉工作守則刊憲 11·30生效
密閉工作守則刊憲 11·30生效
職位懸空7年 紀律部隊出身首人 謝振中任新聞統籌專員
職位懸空7年 紀律部隊出身首人 謝振中任新聞統籌專員
拘48人涉駕電動載具 包括外賣員中學生
拘48人涉駕電動載具 包括外賣員中學生
店舖盜竊虐兒吸毒 無業孕婦共囚5月
店舖盜竊虐兒吸毒 無業孕婦共囚5月
中英街走私凍肉分發 接貨4司機被捕
中英街走私凍肉分發 接貨4司機被捕
3方艙地交還 隔離設施移走重組 洪水橋地擬建多層產業大樓 重置棕地作業
3方艙地交還 隔離設施移走重組 洪水橋地擬建多層產業大樓 重置棕地作業
觀塘掃黃拘9內地妓女 淫窟劏房17業主同被捕
觀塘掃黃拘9內地妓女 淫窟劏房17業主同被捕
長刀架頸劫的士司機 欠債男囚3年半
長刀架頸劫的士司機 欠債男囚3年半
疑路有油漬 跑車打轉撞壆起火
疑路有油漬 跑車打轉撞壆起火
衛署客貨車撞傷老婦
衛署客貨車撞傷老婦
九市速遞：利港青工作 灣區身分認證擬統一
九市速遞：利港青工作 灣區身分認證擬統一
九市速遞：3倍續航力 固體氫能無人機中山首飛
九市速遞：3倍續航力 固體氫能無人機中山首飛
九市速遞：空客直升機中國總部 9月落户橫琴
九市速遞：空客直升機中國總部 9月落户橫琴
九市速遞：穗賽馬養殖基地動工 目標年育300匹
九市速遞：穗賽馬養殖基地動工 目標年育300匹
九市速遞：灣區車展深圳開鑼 浮水車飛行車亮相
九市速遞：灣區車展深圳開鑼 浮水車飛行車亮相
九市速遞：1.5萬港澳生讀粵院校 暨大最多
九市速遞：1.5萬港澳生讀粵院校 暨大最多
灣區手記：種生基 ／文：尚東美
灣區手記：種生基 ／文：尚東美
【Emily】參選記協主席 提名人撤提名 透視報主編李敏妮止步
【Emily】參選記協主席 提名人撤提名 透視報主編李敏妮止步
【Emily】M記遇上走塑後…… 橙汁sizes走s
【Emily】M記遇上走塑後…… 橙汁sizes走s
【Emily】職訓局工程師會表揚 中電兩女將 獲頒傑出獎
【Emily】職訓局工程師會表揚 中電兩女將 獲頒傑出獎
【Emily】信報老總郭艷明退休
【Emily】信報老總郭艷明退休