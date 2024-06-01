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港聞

港聞二

賽中猝死籃球教練回防突倒地 校方讚受愛戴

【明報專訊】前日大埔富善邨一中學的師生籃球友誼賽中，53歲籃球教練跌倒昏迷，送院搶救不治。涉事學校大埔孔教學院大成何郭佩珍中學確認，事主為曾任甲一籃球隊助教的樊錦威，他為學校外聘籃球教練，帶領該校籃球隊超過10年，深得學生尊重和愛戴。事發後有學生情緒受影響，教育心理學家團隊及教師會輔導有需要同學。

屬友誼賽 倒下前無身體接觸

該校副校長霍青庭昨表示，事主樊錦威是學校籃球隊主教練，平時會接觸中一至中六籃球隊學生，每周到學校上課一兩天。前日下午約5時半，樊教練與籃球隊學生和教師正進行友誼賽，屬輕鬆練球性質。據閉路電視片段，當時樊在「鎖匙圈」附近完成一輪攻勢，預備轉身退後回防，在沒與他人身體接觸下突然倒地，看似「成個人軟晒」，在場教職員立即報警並疏散同學。霍稱當時開波約10幾分鐘，根據片段情况並不激烈，樊倒地時亦無籃球在手。

霍續稱，校方得知樊教練死訊後，已立即向全校學生家長發通告，並逐一致電所有籃球隊學生家長。昨日也安排教育心理學家團隊到學校輔導有需要學生。霍形容今次屬不幸事件，人非草木，同學情緒上都有些反應，需時慢慢平復。

據他了解，樊教練一直受學生尊重及歡迎，同學表示在他帶領下球技有進步，學校稍後會將同學寫的心意卡轉交樊教練家人。

曾任甲一「滿貫」助教

根據中國香港籃球總會網站，樊錦威是2023/24年度合資格註冊教練。翻查資料，樊錦威亦曾任南華體育會男子籃球青訓隊教練，2017年帶領隊伍奪冠；他亦曾任香港甲一組別「滿貫籃球隊」助教。

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