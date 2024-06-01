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縫針停心跳事故 父指女臉遭強按枕中 已報警 醫局：據紀錄病人俯卧頭向右

【明報專訊】一名4歲女童上周六（5月25日）因跌傷在仁濟醫院急症室縫合後腦傷口3針後心臟驟停，情况危殆。女童父親向傳媒稱，眼見醫護為女兒縫針時，將女兒臉部向下按在枕頭中，懷疑女兒因此窒息。醫管局昨稱，根據紀錄，病人以俯臥姿勢、頭部向右接受傷口縫合。警方昨證實，女童父親已報案，懷疑事件涉及醫療失誤，案件交由新界南總區重案組跟進，正向報案人了解事件，需要時會向醫院查詢及調查。

該女童上周六在家中椅子跌倒，「後尾枕」有兩厘米傷口，到仁濟醫院縫針約3分鐘，父親在旁陪同，女童於縫第一針時有掙扎和哭喊，病人服務助理曾按住其頭。院方周二於記者會多次強調，醫護已跟足程序。女童父親前晚接受「香港01」訪問時認為院方說法失實，他目睹女兒於縫針時面部朝下面向枕頭，醫護在其掙扎時「用力撳住我囡囡（個頭）」，但過程很短暫故「未為意」，亦信任醫護人員，詎料女兒縫針後心臟停頓，希望院方交代，「我完全冇諗到去醫院聯針跟住會去到ICU，心臟會停頓」。

正做基因排序 續與家屬溝通

醫管局昨晚發稿稱，紀錄顯示女童在縫合傷口前，仁濟醫院護士為女童評估傷口，而病人服務助理則安頓和固定病人，女童為俯卧姿勢，頭部向右接受縫針。

局方又表示，已邀請兒科及急症科專家檢視事件，包括縫合傷口的流程；正為病人做基因排序，以確定事件成因是否涉及罕見疾病，並理解病人家屬對事件成因存疑，會繼續與病人家屬保持溝通及配合警方調查。

女童在急救18分鐘後回復心跳，現時在瑪嘉烈醫院兒童深切治療部留醫。女童家人昨全日在醫院探望及照顧，女童婆婆透露，女童仍昏迷，身上「插咗管」，父母請假24小時輪流照顧，「搞到咁，都上唔到班」，家中另有一女嬰，由親友幫忙照顧。她說，僅女童父親目睹事發經過，事後心情大受影響，需看精神科醫生及服安眠藥才可入睡。

局方未當醫療事故處理

據了解，醫院內部未能完全確認女童心跳停頓與院方流程或人為疏忽無關，故當日交代事故時，醫院代表特別提到須檢視流程。據悉，局方未有將事件列為醫療風險警示事件，即並非當成醫療事故處理，故沒按機制成立根源分析委員會調查事件。

彭鴻昌促公開交代專家調查

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌稱，女童父親曾與他聯絡，現時院方與事主各執一詞，冀院方與家屬保持溝通，醫管局亦應向公眾交代專家調查結果。

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