明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

涉扮睇樓爆竊 4男被捕

【明報專訊】警方新界北總區本周展開反爆竊行動，偵破一個偽裝「睇樓」潛入大廈的爆竊集團，拘捕4名本地男子。另拘捕兩名持「行街紙」南亞裔男子，涉嫌爆竊落馬洲一貨倉。

兩人睇樓 兩人鄰戶撬門

警方5月13日約下午3時接報，大埔一私人屋苑其中一單位大門有被撬痕迹，經調查發現有4名男子偽裝「睇樓」，透過物業代理安排參觀一單位，當中兩人趁地產經紀不為意，走到其他單位以鐵筆企圖撬開大門爆竊，但未能成功，4名賊人見事敗逃去，警方列作企圖爆竊案，交由大埔警區刑事調查隊跟進。據悉，當時地產經紀無核對客人身分證明文件。

經翻查大量閉路電視及情報分析，警方鎖定部分疑人身分，周三在上水拘捕一男子，相信他負責「睇水」，翌日分別於旺角、深水埗及尖沙嘴拘捕另外3名涉案男子，檢獲犯案時衣著。被捕4名男子35至47歲，被控各一項企圖爆竊罪，今日在屯門裁判法院提堂。

涉盜車偷銅線 兩南亞漢落網

警方稱，爆竊集團有計劃及分工仔細，先由其中一人提供虛假資料假扮租客睇樓，其後共4名男子到達，兩人扮作睇樓，其餘兩人身上藏有鐵筆到其他單位爆竊。

另外，邊界警區刑事部及機動部隊亦拘捕兩名斯里蘭卡籍男子，分別41及44歲，持行街紙，涉於5月中在元朗偷取一輛私家車後，再於天水圍一車房偷去兩個水泵，周一凌晨再潛入落馬洲青山公路一貨倉爆竊，掠去總值約4萬元的銅線。

警方呼籲物業代理及物業管理職員，如有人睇樓時，需小心核對客人身分證明文件，記錄及妥善處理客人資料，如認為有可疑，要提高警覺及報警。

相關字詞﹕爆竊

上 / 下一篇新聞

申居屋准賣證 須呈近半年帳單 新一期居屋近萬伙售罄 公屋聯會：白表反應不如昔
申居屋准賣證 須呈近半年帳單 新一期居屋近萬伙售罄 公屋聯會：白表反應不如昔
公屋申報昨屆滿 截至上周收43%
公屋申報昨屆滿 截至上周收43%
涉無牌用對講機 5游泳教練遭查
涉無牌用對講機 5游泳教練遭查
美擬限制官員簽證 港府：抹黑裁決 回應47人案 外交公署：初選無法律基礎
美擬限制官員簽證 港府：抹黑裁決 回應47人案 外交公署：初選無法律基礎
判辭論泛民 民主黨轉軚反財案 公民黨無字政綱屬抗議
判辭論泛民 民主黨轉軚反財案 公民黨無字政綱屬抗議
李芝融：事隔3年 告或不告盼解答
李芝融：事隔3年 告或不告盼解答
呂智恆養母：曾悔撐兒參政 冀共度「最後生日」
呂智恆養母：曾悔撐兒參政 冀共度「最後生日」
縫針停心跳事故 父指女臉遭強按枕中 已報警 醫局：據紀錄病人俯卧頭向右
縫針停心跳事故 父指女臉遭強按枕中 已報警 醫局：據紀錄病人俯卧頭向右
5月掛3號波 8年首次
5月掛3號波 8年首次
賽中猝死籃球教練回防突倒地 校方讚受愛戴
賽中猝死籃球教練回防突倒地 校方讚受愛戴
屠龍案證人稱無收起訴書 官押後周一審
屠龍案證人稱無收起訴書 官押後周一審
推「回收大行動」 「綠綠賞」兩月派6倍積分
推「回收大行動」 「綠綠賞」兩月派6倍積分
「小彤群抽會」案7人之一 女子訂閱羅冠聰平台 警指資助分裂國家
「小彤群抽會」案7人之一 女子訂閱羅冠聰平台 警指資助分裂國家
「加強與華關係」 土耳其軍艦睽違9年訪港
「加強與華關係」 土耳其軍艦睽違9年訪港
密閉工作守則刊憲 11·30生效
密閉工作守則刊憲 11·30生效
職位懸空7年 紀律部隊出身首人 謝振中任新聞統籌專員
職位懸空7年 紀律部隊出身首人 謝振中任新聞統籌專員
拘48人涉駕電動載具 包括外賣員中學生
拘48人涉駕電動載具 包括外賣員中學生
店舖盜竊虐兒吸毒 無業孕婦共囚5月
店舖盜竊虐兒吸毒 無業孕婦共囚5月
中英街走私凍肉分發 接貨4司機被捕
中英街走私凍肉分發 接貨4司機被捕
3方艙地交還 隔離設施移走重組 洪水橋地擬建多層產業大樓 重置棕地作業
3方艙地交還 隔離設施移走重組 洪水橋地擬建多層產業大樓 重置棕地作業
觀塘掃黃拘9內地妓女 淫窟劏房17業主同被捕
觀塘掃黃拘9內地妓女 淫窟劏房17業主同被捕
長刀架頸劫的士司機 欠債男囚3年半
長刀架頸劫的士司機 欠債男囚3年半
疑路有油漬 跑車打轉撞壆起火
疑路有油漬 跑車打轉撞壆起火
衛署客貨車撞傷老婦
衛署客貨車撞傷老婦
九市速遞：利港青工作 灣區身分認證擬統一
九市速遞：利港青工作 灣區身分認證擬統一
九市速遞：3倍續航力 固體氫能無人機中山首飛
九市速遞：3倍續航力 固體氫能無人機中山首飛
九市速遞：空客直升機中國總部 9月落户橫琴
九市速遞：空客直升機中國總部 9月落户橫琴
九市速遞：穗賽馬養殖基地動工 目標年育300匹
九市速遞：穗賽馬養殖基地動工 目標年育300匹
九市速遞：灣區車展深圳開鑼 浮水車飛行車亮相
九市速遞：灣區車展深圳開鑼 浮水車飛行車亮相
九市速遞：1.5萬港澳生讀粵院校 暨大最多
九市速遞：1.5萬港澳生讀粵院校 暨大最多
灣區手記：種生基 ／文：尚東美
灣區手記：種生基 ／文：尚東美
【Emily】參選記協主席 提名人撤提名 透視報主編李敏妮止步
【Emily】參選記協主席 提名人撤提名 透視報主編李敏妮止步
【Emily】M記遇上走塑後…… 橙汁sizes走s
【Emily】M記遇上走塑後…… 橙汁sizes走s
【Emily】職訓局工程師會表揚 中電兩女將 獲頒傑出獎
【Emily】職訓局工程師會表揚 中電兩女將 獲頒傑出獎
【Emily】信報老總郭艷明退休
【Emily】信報老總郭艷明退休