涉扮睇樓爆竊 4男被捕

兩人睇樓 兩人鄰戶撬門

警方5月13日約下午3時接報，大埔一私人屋苑其中一單位大門有被撬痕迹，經調查發現有4名男子偽裝「睇樓」，透過物業代理安排參觀一單位，當中兩人趁地產經紀不為意，走到其他單位以鐵筆企圖撬開大門爆竊，但未能成功，4名賊人見事敗逃去，警方列作企圖爆竊案，交由大埔警區刑事調查隊跟進。據悉，當時地產經紀無核對客人身分證明文件。

經翻查大量閉路電視及情報分析，警方鎖定部分疑人身分，周三在上水拘捕一男子，相信他負責「睇水」，翌日分別於旺角、深水埗及尖沙嘴拘捕另外3名涉案男子，檢獲犯案時衣著。被捕4名男子35至47歲，被控各一項企圖爆竊罪，今日在屯門裁判法院提堂。

涉盜車偷銅線 兩南亞漢落網

警方稱，爆竊集團有計劃及分工仔細，先由其中一人提供虛假資料假扮租客睇樓，其後共4名男子到達，兩人扮作睇樓，其餘兩人身上藏有鐵筆到其他單位爆竊。

另外，邊界警區刑事部及機動部隊亦拘捕兩名斯里蘭卡籍男子，分別41及44歲，持行街紙，涉於5月中在元朗偷取一輛私家車後，再於天水圍一車房偷去兩個水泵，周一凌晨再潛入落馬洲青山公路一貨倉爆竊，掠去總值約4萬元的銅線。

警方呼籲物業代理及物業管理職員，如有人睇樓時，需小心核對客人身分證明文件，記錄及妥善處理客人資料，如認為有可疑，要提高警覺及報警。