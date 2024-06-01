涉無牌用對講機 5游泳教練遭查

為與水下學生溝通 通訊辦：干擾頻譜

通訊辦表示，行動檢獲的無線電對講機會對現有調頻聲音廣播服務構成潛在干擾，通訊辦會按既定程序調查，並根據證據決定是否檢控有關者。通訊辦強調，無牌使用無線電器具或會對合法頻譜使用者造成有害干擾，通訊辦會繼續相關執法工作。

據了解，受查5人為游泳教練，涉授課時在泳池旁邊用對講機與水底下戴耳機的學生溝通。康文署回覆稱，涉案者並非康文署員工。本報於網上搜尋「游泳對講機」，發現淘寶、蝦皮等多個網購平台都有售賣相關產品，售價由百多至數百港元不等。

根據《電訊條例》，除獲豁免領牌使用的無線電器具外，任何人如無適當牌照管有或使用任何作無線電通訊之用的器具，或設置或維持任何電訊設施，即屬違法，一經定罪最高罰款10萬元及監禁5年。

通訊辦提醒市民，切勿使用任何對現有持牌無線電服務構成干擾的無線電對講機，如有需要，可考慮選用於香港獲豁免領牌使用的無線電對講機，例如在409兆赫或2.4吉赫頻帶操作的無線電器具。