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申居屋准賣證 須呈近半年帳單 新一期居屋近萬伙售罄 公屋聯會：白表反應不如昔

【明報專訊】今期居屋逾9600個單位昨售罄，以接受申請至售罄日計，是近年最快時間完成銷售（見圖）。房委會今日起亦出「重招」打擊居屋空置多年或濫用情况，若資助出售單位業主未能提供近半年帳單副本作為居住證明，將不會批准就居屋第二市場「可供出售證明書」申請。

針對去年居屋單位被揭空置多年後放售圖利，房委會今年1月公布已向轉售居屋業主追回售樓所有利潤，並在今期居屋揀樓前夕提醒準買家須遵守居住規定。房委會昨出稿提醒資助出售單位業主，他們與房委會所簽訂的買賣協議，規定有關單位須由業主本人及名列同一申請表全部家庭成員居住。

房會：不再實際居住 有權要求讓回

房委會稱，若業主或其家庭成員事前未得房委會書面同意，不再實際或永久居於該單位，有權要求業主將單位轉讓回房委會，有關費用及支出須由業主負責。倘發現業主違規，房委會將不會批准有關者就居二市場「可供出售證明書」的申請。

發言人又說，為免「可供出售證明書」日後被撤銷，由今日起資助出售單位業主申請「可供出售證明書」時，須提交最近6個月內由公用事業機構發出的帳單副本，作為支持其申請的居住證明。若申請者未能提供足夠資料，房委會將拒絕有關申請。

黃碧如稱售罄顯需求大 應增推

「居屋2023」推售啟德啟悅苑、屯門兆翠苑、元朗朗天苑，以及觀塘安楹苑、安麗苑和安樺苑共6個新屋苑9154個單位，61個貨尾單位及412個租置計劃回收單位。申請期間房委會共收到約17.2萬份申請表。房委會發言人表示，經約70天銷售，所有單位昨已售出，銷情與「居屋2022」相若。

今期居屋整個銷售期自去年7月31日起接受申請，今年1月31日開始揀樓，前後10個月完成銷售。初期3個安達臣道屋苑安楹苑、安麗苑和安樺苑銷售反應慢熱，令人關注會否「賣剩」。房屋局長何永賢今年3及4月在社交平台分別稱當時已累售近半單位，反應比「居屋2022」同一階段為佳；以及有信心今期單位可售罄，因剩下約2100個單位，但仍有超過11萬人未被邀請揀樓。

房委會資助房屋小組主席黃碧如認為，今期近萬伙居屋售罄，反映市民對資助出售房屋需求仍殷切，未來應持續增推，以加快公屋流轉。

梁文廣：白表比例仍有調整空間

公屋聯會總幹事招國偉分析，今期居屋白表購樓反應未及過往，包括白表「家有長者優先選樓計劃」家庭申請者1620個配額最終300多個未用盡，以及白表單身申請連第三個攪珠號碼的申請人也可揀樓，顯示樓市下行及經濟環境欠佳對銷情有影響，但全數單位售出仍有約7萬白表單身申請者向隅，相信稍後房協的安達臣道朗然銷售反應會理想。

立法會議員梁文廣表示，今期居屋綠表和白表比例調整至4：6，但如計及綠表同時可申購綠置居單位，似乎白表仍有調整空間，以增私樓非業主住戶購買資助出售單位機會。

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