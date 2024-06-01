九市速遞：利港青工作 灣區身分認證擬統一

本次審議《草案》共29條，要求完善跨部門協調推進工作機制，擬建立港澳創業就業試驗區，擴大職業資格認可範圍。公共服務保障方面，《草案》提到推動粵港澳三地居民統一身分認證，設置跨境通辦裝置和實體窗口，就港澳青年出入境證件等提供更多支援。《草案》起草時，廣東省人大法工委曾到南沙等地考察，聽取港澳青年意見。

廣東省人大常委會法工委副主任陳永康表示，為加強港澳青年在大灣區內地9市就業創業的法治保障，有必要制定條例，將可行的措施和機制升格為法律制度，形成機制。

建創業就業試驗區

擴資歷認可

廣東省人大常委會法工委社會法規處副處長王戈則稱，目前港澳青年到大灣區內地9市就業創業存在「堵點」，兩地專業人才跨境執業仍需進一步便利，不少港澳青年因在內地缺乏信用紀錄、財產資產等，難獲融資，獲取政策資訊、融入內地生活等方面仍有困難；受制身分證件認證等問題，港澳青年在內地享受公共服務的便利程度也有待提高。