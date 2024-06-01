中英街走私凍肉分發 接貨4司機被捕

帶凍肉及蛋南下過關 男子被控

海關根據情報及調查，發現有不法分子由沙頭角中英街非法進口凍肉到港，其後在上水一帶分發到其他車輛。海關於4月10日在上水截查4架涉案車輛，檢獲大批非法進口凍肉，由於凍肉無進口許可證，懷疑4名司機當時正參與走私，遂拘捕4人。

另外，海關發現有不法分子從內地經羅湖口岸攜帶非法凍肉來港，其後在港分發，於是與內地海關展開聯合行動，周三（5月29日）在羅湖口岸截查一名入境男子，在其手拉車檢獲兩公斤凍肉及一批雞蛋，他未能出示有效衛生證明書，被海關拘捕，並轉交食環署調查。

海關表示，檢獲的非法凍肉無在適當溫度及環境之下運送，運輸的車輛並無冷藏裝置，凍肉亦來歷不明，無接受任何檢測，難證實可安全食用，存在很大食物安全風險。

非法帶肉蛋入境可囚6月

根據《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》，任何人輸入以上食品必須提供來源地有關當局簽發的衛生證明書，或經食環處預先准許，違例者一經定罪，可被罰款5萬元及監禁6個月。另外，根據進出口條例，任何人在無許可證下輸入禁運物品，一經定罪，最高可被罰款200萬元及監禁7年。