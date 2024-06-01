中英街走私凍肉分發 接貨4司機被捕

【明報專訊】本港與內地海關過去兩個月展開「破冰者」行動，打擊從內地非法進口凍肉到香港，共偵破兩宗案件，檢獲1200公斤凍肉及一批雞蛋，市值約7.2萬元。行動中共拘捕5名男子，年齡30至57歲，其中4名被捕司機已獲准保釋候查，另一名男子因沒有衛生證明書及無取得食環署書面准許輸入肉類及蛋類，已被食環署檢控。
帶凍肉及蛋南下過關 男子被控
海關根據情報及調查，發現有不法分子由沙頭角中英街非法進口凍肉到港，其後在上水一帶分發到其他車輛。海關於4月10日在上水截查4架涉案車輛，檢獲大批非法進口凍肉，由於凍肉無進口許可證，懷疑4名司機當時正參與走私，遂拘捕4人。
另外，海關發現有不法分子從內地經羅湖口岸攜帶非法凍肉來港，其後在港分發，於是與內地海關展開聯合行動，周三（5月29日）在羅湖口岸截查一名入境男子，在其手拉車檢獲兩公斤凍肉及一批雞蛋，他未能出示有效衛生證明書，被海關拘捕，並轉交食環署調查。
海關表示，檢獲的非法凍肉無在適當溫度及環境之下運送，運輸的車輛並無冷藏裝置，凍肉亦來歷不明，無接受任何檢測，難證實可安全食用，存在很大食物安全風險。
非法帶肉蛋入境可囚6月
根據《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》，任何人輸入以上食品必須提供來源地有關當局簽發的衛生證明書，或經食環處預先准許，違例者一經定罪，可被罰款5萬元及監禁6個月。另外，根據進出口條例，任何人在無許可證下輸入禁運物品，一經定罪，最高可被罰款200萬元及監禁7年。