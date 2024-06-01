職位懸空7年 紀律部隊出身首人 謝振中任新聞統籌專員

【明報專訊】隸屬特首辦的新聞統籌專員一職設立目標包括增加政府透明度和開放度，該職位懸空約7年，政府昨公布由特首辦傳訊秘書謝振中（圖）出任，今日履新，他是首名紀律部隊出身的新聞統籌專員。專員負責重大政策計劃出台事宜，制定新聞資訊、公共關係及媒體策略，以及聯繫傳媒、政府新聞處長和各局新聞人員等工作。特首辦發言人表示有信心謝振中憑多年公共行政、傳媒聯繫及公共關係經驗，在新崗位會有優越貢獻。
原任特首辦傳訊秘書
新聞統籌專員一職於1999年開設。翻查立法會文件，當時政府表示為加強政府與傳媒和公眾溝通、統籌政府新聞資訊和公共關係策略，以及增加政府透明度和開放度，決定開設專員職位；當時職級相等於首長級薪級第8點。
特首辦表示，謝振中1999年加入政府，先後任職前線部門和政策局不同崗位，並有多年傳媒溝通及聯繫經驗。
2019年主持警方例行記者會
翻查資料，謝振中大學畢業後加入警隊，2015年加入警察公共關係科，其間為警方創立facebook專頁、成立傳媒聯絡隊，以及2019年社會運動期間主持警方例行記者會，亦曾擔任該科總警司。疫情期間他被調任保安局首席助理秘書長，負責抗疫相關工作；特首李家超上任後，則任特首辦傳訊秘書。
新職月薪可達26.5萬
現行特首辦架構中，新聞統籌專員可由公務員或非公務員出任，職位屬首長級薪級第4點，月薪最高可達264,800元，較薪級點為首長級第2點的傳訊秘書高逾4萬元。
首任新聞統籌專員為林瑞麟，他出任該職前曾為律政司政務專員，是由公務員轉任該職。其後獲委任新聞統籌專員者多具傳媒背景，例如何安達與鄧惠鈞，而繼任的民主黨前中常委馮煒光則有公關工作背景。