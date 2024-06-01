職位懸空7年 紀律部隊出身首人 謝振中任新聞統籌專員

原任特首辦傳訊秘書

新聞統籌專員一職於1999年開設。翻查立法會文件，當時政府表示為加強政府與傳媒和公眾溝通、統籌政府新聞資訊和公共關係策略，以及增加政府透明度和開放度，決定開設專員職位；當時職級相等於首長級薪級第8點。

特首辦表示，謝振中1999年加入政府，先後任職前線部門和政策局不同崗位，並有多年傳媒溝通及聯繫經驗。

2019年主持警方例行記者會

翻查資料，謝振中大學畢業後加入警隊，2015年加入警察公共關係科，其間為警方創立facebook專頁、成立傳媒聯絡隊，以及2019年社會運動期間主持警方例行記者會，亦曾擔任該科總警司。疫情期間他被調任保安局首席助理秘書長，負責抗疫相關工作；特首李家超上任後，則任特首辦傳訊秘書。

新職月薪可達26.5萬

現行特首辦架構中，新聞統籌專員可由公務員或非公務員出任，職位屬首長級薪級第4點，月薪最高可達264,800元，較薪級點為首長級第2點的傳訊秘書高逾4萬元。

首任新聞統籌專員為林瑞麟，他出任該職前曾為律政司政務專員，是由公務員轉任該職。其後獲委任新聞統籌專員者多具傳媒背景，例如何安達與鄧惠鈞，而繼任的民主黨前中常委馮煒光則有公關工作背景。