議員倡劃低空經濟試點 林世雄：持開放態度

黃錦輝提議九龍東試點 參考深圳

黃錦輝認為，在香港發展低空經濟目前「困難重重」，他建議可先劃出部分空域作試點，他舉例，九龍東是香港研究發展智慧城市的試點，可考慮參考深圳經驗，在海濱走廊或郵輪碼頭等地點，容許以無人機送外賣等，而考慮到私隱疑慮，他認為試飛空域可選擇較遠離民居的範圍。黃又稱，落馬洲河套區亦可作試點，例如探討用無人機跨境運送科研樣本，提升效率，不過要先梳理跨境飛行的相關法律問題。

黃認為低空經濟亦可用於促進旅遊發展，例如服務在離島的旅客，用無人機運送物資，以促進本港離島旅遊。而除提供服務本身，他認為香港可發展相關產業鏈，從生產技術、通訊等領域，支持低空經濟。

民建聯倡北都試行低空跨境貨運

民建聯多名議員早前到深圳考察低空經濟，包括在大梅沙試乘無人電動垂直起降航空器，以及到龍華區了解無人機送外賣的技術。民建聯建議在香港可透過試點項目，探索低空經濟應用場景，例如在北部都會區規劃低空飛行基地跨境貨運等，並建議由政府設低空經濟發展基金，協助業界盡快開展試驗。