學者倡訂法規認證基建助低空經濟 研無人機洗大廈外牆 料潛在利潤每年逾3億

明報記者 鄭律銘

文偉松接受本報專訪時提出，香港未來如要發展低空經濟，在多個範疇需建立基礎。他舉例，現時本港未有完善的無人機空域管理法例，認為有需要討論立法，規定哪些高度及範圍的空域，可適用於哪些指定的無人機經濟活動。

文偉松指長遠須官方認證

規定電池續航導航精度等

另外不同類型的無人機，適合執行的任務各異，文偉松認為本港長遠須由官方機構設立技術認證制度，舉例規定無人機電池續航及抗干擾能力的最低要求，為電池安全、導航精準度設分級，以及規定各類續航力可飛行最高高度等，而有關標準宜由專責的政府部門監管。

要讓無人機在城市內穩定飛行，文偉松認為長遠需建立基建設施。他稱目前要落實無人機的全自主飛行仍屬困難，因此需有地面設施確保飛行安全，舉例可在智慧燈柱等設施，加建無人機充電系統或通訊裝置，確保飛行安全。

綜觀香港城市環境，文認為要發展「低空經濟」有一定限制，因本港樓宇高且密集、環境複雜多變，導航準確易受影響，他舉例在內地近期熱門的利用無人機送外賣，就難在香港具規模應用，同時有鏡頭的飛行器在本港市區內穿梭，亦容易引起私隱疑慮。正因香港大廈林立，他與團隊認為研發清洗外牆無人機，在香港就具備發展潛力，據他團隊按香港住宅及商業樓宇的數據推算，估計潛在市場每年利潤可達3億元以上。

文偉松透露，無人機清洗大廈意念源於校內實際需要，理大賽馬會創新樓外形不規則，難靠傳統方法全面洗刷，校內為此曾邀外判公司協助清洗創新樓外牆一個小範圍，需花20萬元及用了兩星期。文的團隊就研發了技術，配合激光雷達及GPS定位等裝置，無人機可透過掃描大廈外觀的立體模型，自動規劃最佳清潔路線。

指法例限制港難實地測試 內地試飛

文表示，由於在本港試飛無人機受法例限制，難作實地測試，因此他們與在深圳的無人機初創科企高度創新（GODO）合作建立聯合實驗室，在內地包括廣州試飛，收集飛行數據以助提升設計。文稱，該公司有無人機自動更換電池系統，因此毋須擔心續航問題。目前團隊已研製原型機，目標2年後可用於清洗理大校園外牆，其間將不斷改進技術，包括提升防水及安全設計，並開發人工智能系統識別外牆的清潔程度。