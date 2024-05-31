明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

電單車斜彎自炒 兄死弟重傷 同遊車河Tesla司機涉危駕被捕

【明報專訊】元朗昨凌晨零時許發生致命車禍。兄長駕駛大馬力電單車載同胞弟，與友人所駕私家車同往遊車河，電單車駛至大棠山道上斜彎位時失控「自炒」撞欄，人仰馬翻，兄被電單車壓着昏迷，送院搶救不治，胞弟亦重傷留醫深切治療部。同行私家車司機疑因超速而涉危駕被捕。消息稱，電單車欲超越友人車輛時在彎位肇禍。意外起因有待警方調查。

超車失控 兄壓鐵騎下

33歲鐵騎姓吳，與家人居於屯門富泰邨，同行的25歲胞弟經治理後情况嚴重。同行私家車34歲謝姓男司機事後通過酒精呼氣測試，警方經調查後，懷疑他於大棠山道超速行駛，以涉嫌危險駕駛拘捕。據了解，警方翻查行車記錄儀，事發時電單車尾隨友人的Tesla電動車高速上斜，其間電單車欲超越Tesla時失控「自炒」。

據悉，兩兄弟較早前與友人消遣，其後有人提議「遊車河」，兄弟乘坐友人Tesla返回屯門住所，駕乘購買僅數月的Kawasaki Ninja ZX-6R電單車，其後同駛往大棠。事發時車輛上斜往燒烤區方向行駛，至近大棠山道避雨亭時，電單車失控猛撼左邊行人路鐵欄，兩人重傷倒地，司機被電單車壓住，其後私家車友人扶起電單車並報警。據了解，電單車企圖於Tesla左邊超車時肇禍。

現場所見，電單車嚴重損毁，車身包圍飛脫，零件碎片散落一地，路邊鐵欄撞至變形「連根拔起」，地上留下兩兄弟頭盔及鞋，來回行車線滿佈電單車漏出的油漬。死者8名男女親友昨午帶同道士至交通意外現場拜祭，焚燒香燭冥鏹，神情哀傷。

相關字詞﹕元朗 交通意外 大棠 致命車禍

上 / 下一篇新聞