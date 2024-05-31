電單車斜彎自炒 兄死弟重傷 同遊車河Tesla司機涉危駕被捕

【明報專訊】元朗昨凌晨零時許發生致命車禍。兄長駕駛大馬力電單車載同胞弟，與友人所駕私家車同往遊車河，電單車駛至大棠山道上斜彎位時失控「自炒」撞欄，人仰馬翻，兄被電單車壓着昏迷，送院搶救不治，胞弟亦重傷留醫深切治療部。同行私家車司機疑因超速而涉危駕被捕。消息稱，電單車欲超越友人車輛時在彎位肇禍。意外起因有待警方調查。
超車失控 兄壓鐵騎下
33歲鐵騎姓吳，與家人居於屯門富泰邨，同行的25歲胞弟經治理後情况嚴重。同行私家車34歲謝姓男司機事後通過酒精呼氣測試，警方經調查後，懷疑他於大棠山道超速行駛，以涉嫌危險駕駛拘捕。據了解，警方翻查行車記錄儀，事發時電單車尾隨友人的Tesla電動車高速上斜，其間電單車欲超越Tesla時失控「自炒」。
據悉，兩兄弟較早前與友人消遣，其後有人提議「遊車河」，兄弟乘坐友人Tesla返回屯門住所，駕乘購買僅數月的Kawasaki Ninja ZX-6R電單車，其後同駛往大棠。事發時車輛上斜往燒烤區方向行駛，至近大棠山道避雨亭時，電單車失控猛撼左邊行人路鐵欄，兩人重傷倒地，司機被電單車壓住，其後私家車友人扶起電單車並報警。據了解，電單車企圖於Tesla左邊超車時肇禍。
現場所見，電單車嚴重損毁，車身包圍飛脫，零件碎片散落一地，路邊鐵欄撞至變形「連根拔起」，地上留下兩兄弟頭盔及鞋，來回行車線滿佈電單車漏出的油漬。死者8名男女親友昨午帶同道士至交通意外現場拜祭，焚燒香燭冥鏹，神情哀傷。