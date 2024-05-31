電單車斜彎自炒 兄死弟重傷 同遊車河Tesla司機涉危駕被捕

超車失控 兄壓鐵騎下

33歲鐵騎姓吳，與家人居於屯門富泰邨，同行的25歲胞弟經治理後情况嚴重。同行私家車34歲謝姓男司機事後通過酒精呼氣測試，警方經調查後，懷疑他於大棠山道超速行駛，以涉嫌危險駕駛拘捕。據了解，警方翻查行車記錄儀，事發時電單車尾隨友人的Tesla電動車高速上斜，其間電單車欲超越Tesla時失控「自炒」。

據悉，兩兄弟較早前與友人消遣，其後有人提議「遊車河」，兄弟乘坐友人Tesla返回屯門住所，駕乘購買僅數月的Kawasaki Ninja ZX-6R電單車，其後同駛往大棠。事發時車輛上斜往燒烤區方向行駛，至近大棠山道避雨亭時，電單車失控猛撼左邊行人路鐵欄，兩人重傷倒地，司機被電單車壓住，其後私家車友人扶起電單車並報警。據了解，電單車企圖於Tesla左邊超車時肇禍。

現場所見，電單車嚴重損毁，車身包圍飛脫，零件碎片散落一地，路邊鐵欄撞至變形「連根拔起」，地上留下兩兄弟頭盔及鞋，來回行車線滿佈電單車漏出的油漬。死者8名男女親友昨午帶同道士至交通意外現場拜祭，焚燒香燭冥鏹，神情哀傷。