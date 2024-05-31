旅發局新宣傳片 推日常生活「好客之道」

首季旅客滿意度超疫前 過夜客消費5900

旅發局數字顯示，今年首季不過夜旅客人均消費1300元，過夜旅客則為5900元、留港3.2晚。旅客對本港滿意度有8.8分（10分為滿分），較疫情前2018年升1個百分點；95%受訪旅客有重訪意欲，較2018年升2個百分點。

擬推金庸張愛玲文學遊 吸台灣客

旅發局稱，下半年主要工作包括舉辦及支持國際大型盛事，加強在多個市場包括內地、台灣、東南亞及中東的推廣；在台灣市場，旅發局會聯乘當地業界推出香港主題式旅遊套票，透過「文學」主題，將「金庸與張愛玲」兩位人們熟知的作家綑綁一起推廣，3天團費42,800新台幣（約10,300港元），住宿文華東方酒店。

旅發局又會推出全新夏季宣傳項目「香港．樂在當夏」，吸引更多旅客來港，尤其年輕及家庭客，包括在鬧市和旅遊旺區加添夏日主題裝飾，供市民及旅客「打卡」，推高夏季熱烈氣氛；亦會向過夜客送贈夏日獎賞，涵蓋交通、消費優惠等；旅發局官網亦會設專頁推介夏日焦點活動、好去處、主題旅遊等。旅發局透露，海洋公園水上樂園今個夏季亦會推出節目。

旅發局表示，局方針對業界、社區及公眾3個層面分階段推廣好客之道，鼓勵各界以至全港市民一同做個好客東道主；6月初將推出全新電視廣告宣傳片，由旅發局負責構思理念、創作故事、選定角色、拍攝製作等，參與藝人包括古天樂及宣萱、鄧麗欣、朱鑑然、胡子彤和吳肇軒，化身茶餐廳侍應與食客、波鞋店售貨員與顧客、的士司機與乘客，演繹業界前線人員及市民在日常工作和生活中，只要簡單做多一步，都可一同實踐好客之道，同時表達香港專業、優質服務精神。