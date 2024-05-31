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公署：鄒幸彤逢中必反「還押不收手」 「小彤群抽會」案5人保釋

【明報專訊】前支聯會副主席鄒幸彤等7人涉嫌違反《維護國家安全條例》煽動意圖罪被捕，警方昨稱當中5人獲准保釋。外交部駐港公署發言人昨日批評，美國國會及行政當局中國委員會（CECC）及歐盟發言人等對案件「說三道四」，攻擊和抹黑香港人權及言論自由；發言人又指鄒幸彤長期「逢中必反」，持續危害國安。

警方日前首度引用就《基本法》23條立法的《維護國家安全條例》先後拘捕7人，他們被指透過facebook專頁「小彤群抽會」，利用「某個將至的敏感日子」持續發布具煽動意圖的帖文。

證據不足？ 鄧炳強：積極查

前荃灣區議員陳劍琴、前支聯會常委關振邦及劉家儀、鄒幸彤母親劉華珍及牙醫李盈姿昨日獲准保釋，須於6月下旬向警方報到；鄒因另案繼續還押，前日被捕的關振邦妻子潘幼翠仍被扣查。保安局長鄧炳強昨被問到多人獲准保釋是否反映證據不足，他稱警方正積極調查案件。

另外，外交部駐港公署發言人昨日發稿批評CECC、歐盟發言人及「個別西方政客」就香港警方執法行動「說三道四」，攻擊和抹黑香港人權及言論自由，詆譭《港區國安法》和干預特區司法，表示強烈不滿和堅決反對。發言人稱，鄒幸彤長期「逢中必反」、持續危害國安，「還押期間仍不收手」，又批評一些外部勢力干預香港事務和中國內政，嚴重違反國際法原則和國際關係基本準則。

歐盟發言人早前回應本港警方拘捕鄒幸彤等人，指案件似乎證實歐盟對香港23條立法影響港人自由和權利的擔憂，法例被用以扼殺言論自由。

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