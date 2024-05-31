圍魏救趙案審畢 213人被控200人定罪 昨8人暴動罪成 3罪脫

11名不認罪被告分別是林樂進、林迪倫、劉思琪、梁健朗、譚啟沖、謝承峯、王俊元、蘇定楠、馮文杰、張健森及張敖妍。王俊元、張健森及張敖妍被判罪脫，其餘8人罪成。

除了蘇定楠，各被告均有自辯，罪成被告分別辯稱在場原因包括要觀察警方執行職務時有否濫權、吃飯、替客戶取信、拿東西給他人等。暫委法官黃雅茵昨在判辭指各人證供不可信，其中提到林樂進為退休警員之子，林稱支持警方執法，欲了解關於警方的傳聞是否真確，但黃官稱若深信警方無濫權，根本不需到場確認，而林甚至在吸入催淚煙後仍逗留。

黃官又指，2019年8月起彌敦道一帶已不時出現混亂情况，在香港居住的各被告無可能毫不知情，在暴動如火如荼之際到衝突附近；當日示威者向警方投擲汽油彈、催淚彈等，路面火光熊熊，加上大部分被告穿黑色或深色衣物，部分人另攜防毒面具、生理鹽水等，法庭可推論被告藉現身壯大和鼓勵其他暴動者。

特約記者採訪罪脫

官：不可能完全離開暴動範圍

就着罪脫3人，黃官稱王俊元為「實媒體」特約記者，無嚴格記者訓練，他到示威者後方位置，符合公司要求他與前線保持適當距離的指示，而適當距離不可能是完全離開暴動範圍，否則看不到現場情况。黃官續稱，王無記者裝備，只短暫逗留窩打老道消防局附近，該處非示威者與警方正面交鋒位置，在場採訪並非不合理。

張健森則辯稱案發時在中銀從事科技金融實習，要加班處理報稅表，下班後由家樂坊乘搭往西貢的小巴返回科大宿舍，並呈上工作紀錄表；張敖妍則辯稱她協助管理油麻地分校補習社的業務。黃官認為二人說法並非不可能，補習社作為商業機構在暴動時可正常運作，張敖妍在暴動前已抵達分社，無理由不按原定計劃完成光碟燒錄工作，再在晚上離開。

警方回覆本報稱，連同本案，17案213名被告中有200人定罪，其中159人判囚29至64個月，11人判入教導所，30人正候判。

【案件編號：DCCC 800/20、DCCC 577/21】

明報記者

（反修例風暴）