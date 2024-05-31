機場推的士派籌 惡劣天氣免長龍

今年首掛波 今研3號否

另外，天文台昨午5時40分發出1號戒備信號，是今年首個熱帶氣旋警告。位於南海中北部的熱帶氣旋今日逐漸靠近廣東西部沿岸至珠江口一帶，並可能稍增強。天文台稱日間評估是否需改發3號強風信號。

當9號或以上風球生效時，港鐵會暫停列車露天段服務，包括機場快線。為讓惡劣天氣下抵港旅客可在機場客運大樓安全等候交通服務恢復，機管局推出的士電子派籌系統，可選擇市區、新界和大嶼山的士，取籌後可透過抵港大堂的大熒幕留意輪候情况。

離機場仍需8號以下 另設休息區可充電

機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，的士派籌系統不會增加的士供應，9號風球下沒的士是不能改變的，系統目的是待8號風球或以下時讓旅客迅速、有效、有序離開機場，如無這派籌系統，旅客便會很焦急，由9號風球一直排隊到8號風球。姚說，系統當的士供應失衡時便啟動，有可能在8號風球或黑色暴雨警告時，屆時機場會與航空公司聯絡，在航機降落前向旅客說明機場交通情况。

滯留旅客候車時，機場客運大樓臨時休息區將設500至1000張座椅，每張椅都放有物資包，內有水、梳打餅，以及坐墊。區內設10個密碼鎖置物櫃供旅客放手機充電，每個24格，內設3種充電線配合不同型號手機。

機場捷運升級 每月兩周提早收車

另外，姚兆聰稱因應三跑系統啟用後客運量大增，將升級機場捷運系統，連接東、西大堂至中場客運廊的捷運7月起每月有兩周提早至晚上11時收車，為期一年，有需要乘客可乘接駁巴士返往客運大樓。

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