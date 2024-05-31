潮行GBA：彩色社區探秘 市井型格小店

明報記者 司徒聰穎

（1）曉西社區 靜謐民居有文創

步出曉港地鐵站，左邊是碎布一條街，短短100米的小巷，一塊塊布料掛在牆上，有些店舖布料多到堆在地上，還有各式復古帽子及鏤空罩衫任君挑選。布料按大小及物料定價，售價便宜，甚至5元（人民幣，下同）就有3塊，吸引不少人「淘寶」。

從碎布一條街走進曉西社區，就像廣州眾多的平民生活地，有街坊在樓下散步，靜謐優閒。不同的是，民居樓下開着自成一格的小店，有咖啡店、古著店、甜品店、手工藝品店、花店等，每間裝修獨特，色調不一。例如黃白色調外牆畫上戴耳機公仔的「音樂便利店」，主要售賣黑膠、CD和錄音帶。門外掛着兩隻「大眼」、寫上「take your time」等字句的「慢慢商店」，手袋、掛飾、筆、杯等應有盡有。主打「小眾哥特系」的古著店，黑紫色調盡顯獨特風格。一家經營大頭貼的店舖，門面呈紅蘋果形狀，猶如走進童話世界。也有衣飾店外牆是「日落橙色」，整齊放着幾排彩色的手工手袋、衣服、首飾，老闆娘說大多是她人手製作。

社區內，店舖和民居沒有明顯界線，音樂店門外就有人曬棉被，咖啡店不遠處有居民打麻將和乒乓球。一些民居牆上還有火烈鳥壁畫，提醒市民「文明和諧」。樓與樓之間掛着長長的晾衣桿，有店家養的貓慵懶睡在樹下，環境融洽。

該處美食不少。地鐵站右邊的「加加牛扎」是附近較出名的老字號，價格親民，牛肺、牛腸、牛肚、墨魚丸、蘿蔔都是2元一串。還有專賣椰子美食的小店，椰奶凍、椰汁撈河、玫瑰椰子水都是十多二十元。由一對退休夫婦經營的「飛記」，則售賣煤爐雞蛋仔及各種味道的窩夫餅。

地址：廣州市海珠區昌崗街道

交通：地鐵8號線曉港站D出口