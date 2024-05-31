明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

潮行GBA：彩色社區探秘 市井型格小店

【明報專訊】《九龍城寨之圍城》大賣，電影中的城寨場景勾起不少觀眾對舊日情懷的興趣。廣州一些舊區雖沒有九龍城寨般密封，但也「自成一角」，部分小區近年還因開設文創潮店而有了特色，例如海珠區的曉西社區，風格小店在充滿市井氣息的社區遍地開花，有機會不妨去尋幽探秘。

明報記者 司徒聰穎

（1）曉西社區 靜謐民居有文創

步出曉港地鐵站，左邊是碎布一條街，短短100米的小巷，一塊塊布料掛在牆上，有些店舖布料多到堆在地上，還有各式復古帽子及鏤空罩衫任君挑選。布料按大小及物料定價，售價便宜，甚至5元（人民幣，下同）就有3塊，吸引不少人「淘寶」。

從碎布一條街走進曉西社區，就像廣州眾多的平民生活地，有街坊在樓下散步，靜謐優閒。不同的是，民居樓下開着自成一格的小店，有咖啡店、古著店、甜品店、手工藝品店、花店等，每間裝修獨特，色調不一。例如黃白色調外牆畫上戴耳機公仔的「音樂便利店」，主要售賣黑膠、CD和錄音帶。門外掛着兩隻「大眼」、寫上「take your time」等字句的「慢慢商店」，手袋、掛飾、筆、杯等應有盡有。主打「小眾哥特系」的古著店，黑紫色調盡顯獨特風格。一家經營大頭貼的店舖，門面呈紅蘋果形狀，猶如走進童話世界。也有衣飾店外牆是「日落橙色」，整齊放着幾排彩色的手工手袋、衣服、首飾，老闆娘說大多是她人手製作。

社區內，店舖和民居沒有明顯界線，音樂店門外就有人曬棉被，咖啡店不遠處有居民打麻將和乒乓球。一些民居牆上還有火烈鳥壁畫，提醒市民「文明和諧」。樓與樓之間掛着長長的晾衣桿，有店家養的貓慵懶睡在樹下，環境融洽。

該處美食不少。地鐵站右邊的「加加牛扎」是附近較出名的老字號，價格親民，牛肺、牛腸、牛肚、墨魚丸、蘿蔔都是2元一串。還有專賣椰子美食的小店，椰奶凍、椰汁撈河、玫瑰椰子水都是十多二十元。由一對退休夫婦經營的「飛記」，則售賣煤爐雞蛋仔及各種味道的窩夫餅。

地址：廣州市海珠區昌崗街道

交通：地鐵8號線曉港站D出口

上 / 下一篇新聞