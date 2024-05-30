菲漢三狎女友女兒囚6年 官斥近企圖強姦

聽判嚎哭 退庭復平靜

被告Tiquia Joel M.（51歲）承認3項非禮罪，為機電工程師，育有兩名兒子；事主X案發期間年僅7至11歲。辯方甫開庭申請刪去被告在心理報告中，對事件的描述及把責任推到事主身上的言辭，稱被告為此感到後悔，惟陳官拒絕申請。

陳官判刑指，其中一次侵犯行為歷時1至1.5小時，女童X當時年僅8歲，被告脫去兩人的上衣，以陽具摩擦X私處，陳官斥此行為近乎企圖強姦、不人道，更有辱人格。另外的侵犯行為包括摸X的胸部約15分鐘，和脫去X上衣、指插陰道。陳官提到3事件橫跨約4年，同意報告所指事件摧毁X的人生，亦不難想像X需要以大量時間克服影響。陳官就3項非禮罪以9年為量刑起點，認罪扣減後判處被告監禁6年。被告聞判期間不斷大聲嚎哭，惟退庭後隨即停止哭泣，表情平靜。

【案件編號：HCCC 293/23】