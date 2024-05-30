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港聞二

菲漢三狎女友女兒囚6年 官斥近企圖強姦

【明報專訊】菲律賓籍男子三度非禮同居女友的女兒，包括在無人的房間內撫摸其胸部及以陽具摩擦其私處，另於晚上入房指插事主陰道。男子早前承認3項非禮罪，昨於高等法院被判囚6年。女童的心理報告稱她是性虐待、體罰和精神虐待的受害者，有失眠及壓力等徵狀，處於無助之中，更需以餘生處理創傷。法官陳慶偉斥被告事後把責任推到受害者身上，行為反映沒有悔意及羞恥心。

聽判嚎哭 退庭復平靜

被告Tiquia Joel M.（51歲）承認3項非禮罪，為機電工程師，育有兩名兒子；事主X案發期間年僅7至11歲。辯方甫開庭申請刪去被告在心理報告中，對事件的描述及把責任推到事主身上的言辭，稱被告為此感到後悔，惟陳官拒絕申請。

陳官判刑指，其中一次侵犯行為歷時1至1.5小時，女童X當時年僅8歲，被告脫去兩人的上衣，以陽具摩擦X私處，陳官斥此行為近乎企圖強姦、不人道，更有辱人格。另外的侵犯行為包括摸X的胸部約15分鐘，和脫去X上衣、指插陰道。陳官提到3事件橫跨約4年，同意報告所指事件摧毁X的人生，亦不難想像X需要以大量時間克服影響。陳官就3項非禮罪以9年為量刑起點，認罪扣減後判處被告監禁6年。被告聞判期間不斷大聲嚎哭，惟退庭後隨即停止哭泣，表情平靜。

【案件編號：HCCC 293/23】

相關字詞﹕高等法院 非禮女童 菲律賓

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