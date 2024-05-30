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港聞

港聞二

與13歲女童性交阻嚇作供 青年認10罪

【明報專訊】男售貨員於一年半內與13歲女童發生6次性行為，被揭發後他掐女童頸項，恐嚇稱「你唔好出庭作證，如果唔係我斬死你」。涉案青年昨於觀塘裁判法院承認非法性交及妨礙司法公正等10項控罪。案情指事主透露與被告性行為約70至80次。署理主任裁判官劉綺雲下令先索取勞教中心等報告，將被告收押至6月19日判刑，劉官明言保留所有判刑選項。

被告何峻徽（現年21歲）報稱售貨員，他被控6項與年齡在16歲以下女童非法性交罪，各兩項妨礙司法公正罪及普通襲擊罪。辯方求情稱，被告和事主當時是情侶，被告遭起訴，知道要上庭，因緊張衝動而犯下妨礙司法公正罪；又稱被告已明白事件嚴重，感到後悔及承諾不會再犯。被告散庭後返回羈留室期間，傳出叫聲稱「我╳你老母」。

事主稱性交70至80次

根據案情，被告玩網上遊戲結識案發時13歲的事主X，兩人交往一段日子，X告訴母親和被告有過性行為，事件交由警方調查。在錄影會面下，X透露2021年12月至2022年6月，與被告性行為約70至80次，她向警方講述其中6次經過，包括分別在被告和他祖母的住所，以及屋邨後樓梯間與被告性交，被告沒使用避孕用品。

被告叉頸恐嚇「斬死你」

遭落案起訴後，被告於2024年2月4日凌晨以手機信息聯絡X，要求她別作供指證他。兩日後，被告趁X在旺角T.O.P商場出現，上前質問X為何在手機封鎖他，並掌摑她。X離開商場遭被告尾隨，被告突然從後「叉頸」，警告X不要出庭作證，否則會「斬死你」，又將X推倒地上。被告被捕後稱「只係有叉到（事主）牙骱位」。

【案件編號：KTCC 271/24】

相關字詞﹕觀塘裁判法院 普通襲擊 妨礙司法公正 與16歲以下女童非法性交

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