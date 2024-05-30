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機場債務1240億 三跑融資「大致完成」

【明報專訊】香港國際機場三跑道系統將於今年底正式啟用，署理運輸及物流局長廖振新表示，截至今年3月，機管局總債務約1240億元，已大致完成三跑融資安排，預計外部融資金額大致趨向穩定，目前正研究「優化」資產負債表，並會考慮一籃子因素，包括機場客運量復蘇情况、整體財務表現等，積極審視償還借貸的時間表和日後其他融資安排的需要。

運物局：積極審視還債時間表

廖振新昨以書面回覆立法會議員提問時稱，機管局主要通過市場集資支付三跑工程開支，新冠疫情期間該局在市場實施一系列集資活動，確保有足夠營運資金以及應付三跑項目及其他資本開支。他說，三跑系統運作後，機場航班處理量將逐步上升，預計所需人手亦會逐步增加。機管局今年會有新一輪機場人力資源調查，檢視機場業界人手。

廖續稱，機場第三跑道已在2022年依時啟用，而三跑系統目標今年底完成，機管局會因應客運需求，循序分階段啟用相關客運設施。他稱擴建後的機場2035年起將能達到處理每年1.2億人次旅客和1000萬公噸貨物的目標。

另外他說，為把握三跑帶來的機遇，並配合國家「空中絲綢之路」建設，政府會針對現時主要航線及具潛力的「一帶一路」航線，包括位於歐洲、非洲、南美洲及亞洲在內的地區，商討及改善民航協定並加強與相關地區航空服務聯繫。

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