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港聞二

屋邨4%吉舖 當局「顧投標公平」不擬減租紓困

【明報專訊】房委會轄下部分屋邨商場舖位空置和結業，截至上月底房委會零售設施整體空置率為3.92%，屬近年高位。多名立法會議員認為當前經濟未如期復蘇，建議當局減租紓困。署理房屋局長戴尚誠表示，為顧及投標制度公平，暫不為租戶提供租金寬減，稱減租亦不能解決現時社會大環境及市民消費習慣改變的挑戰。戴又說，當局計劃利用空置商舖，向年輕人或非政府機構提供商舖試行創業計劃，另考慮在適合舖位推固體廢物回收。

房局稱研供青年NGO試創業

戴尚誠昨在立法會回應議員質詢時表示，私人市場零售設施空置率約6.6%，房委會零售設施租賃情况「仍算相對理想」。他指出，在房委會設有零售設施的133個屋邨和屋苑中，目前有58個有小量空置舖位，有6個空置逾12個月，當中牛頭角安基苑一個舖位空置24個月，原經營西醫診所，位於商場一樓不顯眼位置，房委會曾以多種不同行業為該舖位公開招租16次，無一成功。

空置最長24月 16次招租無果

提出質詢的民建聯劉國勳表示，當局完全低估商舖面對的困難，他觀察到現時有租戶因生意不及交租，索性關門或轉做貨倉，影響市民消費選擇，建議引入中期檢討，以評估租金是否符合目前水平。

戴尚誠回應，新冠疫情期間房委會曾提供長達51個月的租金寬免，考慮到房委會財政負擔，現需按合約收租。他指租戶首份合約租期為6年，其後每3年續約一次；商舖租約期滿時，房委會會按市值重新評估續約租金。

身兼房委會資助房屋小組成員的梁文廣提議參考私人商場推出計分計劃以吸引人流，在油塘「大本型」亦有「型人會」會員積分計劃。戴尚誠表示，會考慮在合適商場推出積分計劃或推廣活動。

新民黨容海恩另提出質詢，對於房委會容許商舖空置12個月甚或更久感震驚，認為減租治標不治本，問題在於人流不足，質疑當局沒精準制訂商業策略。戴尚誠稱，當局會趁舖位空置期檢查維修，一般需一兩個月，完成後會盡快出租。他續稱會考慮適合舖位引入不同行業，例如廢物回收服務。

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