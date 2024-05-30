研偕灣區處理廢物 謝展寰：垃圾非送焚燒

環境局昨在社交媒體回應是否把香港垃圾送大灣區焚燒時表示，推動碳中和、把廢物「資源化」回收利用是國際大方向，很多廢物經過分類後都是有用資源，可透過合適設施回收再造，強調該局是探討推動大灣區把廢物轉為資源利用。

謝展寰昨於now節目《大鳴大放》表示，本港垃圾主要在本地處理，部分可在大灣區城市處理，「分類後就不是垃圾，而是一些資源，可進行下游回收作其他產品用途，所以我們覺得可藉這個機會，整個大灣區一起合作，推動廢物資源一體化，推動一個『無廢灣區』，希望推動綠色產業的建立」。

北都覓地建焚化爐

至於如何達至2035年停用堆填區處理垃圾之目標，環境局稱香港正加速發展轉廢為能設施，正建設首座現代焚化爐，料明年底運作。政府亦已敲定第二座焚化爐選址屯門曾嘴，下月會諮詢立法會環境事務委員會，計劃於2030年啓用後，便可停止使用打鼓嶺堆填區。另外，政府會在北部都會區物色地點興建第三座焚化爐。

立法會環境事務委員會主席劉國勳稱，本港將廢物運往內地焚化，技術上可行，但要處理觀感問題，加上現時內地對垃圾進口設關卡，需要預先處理成回收物料才可進口，門檻頗高，即使與內地城市達成協議，由於牽涉法規，相信要中央批准，他認為本地做好分類回收，亦可達減廢效果。